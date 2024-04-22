Смачніше м’яса: приголомшлива й ніжна запіканка з капустою на сковороді

Під час Великого посту, який завершується 5 травня, дуже хочеться м’яса. Відчути його смак можна, не порушивши посту. Для цього потрібно лише приготувати дивовижний пиріг з капусти, рецептом якого поділилась фудблогерка з Німеччини на каналі «Доброго ранку». До речі вона пише, що рецепт підходить і тим, хто намагається позбутись зайвої ваги.

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Якщо у вас вдома є капуста і цибулина, приготуйте цей простий і смачний рецепт смаженої капусти, яка смачніше м’яса. Смак капусти в цій запіканці просто приголомшливий, а готується вона дуже швидко.

Інгредієнти: 1 кг капусти (нашаткувати)

1 цибулина (нарізати)

1 морква (натерти на крупній тертці)

4 яйця

2 ст. л. борошна

пучок петрушки

пучок зеленої цибулі

сіль, перець, копчена паприка за смаком

Приготування:

У сковороду наливаємо оливкову олію і обсмажуємо цибулю і моркву до напівготовності. Додаємо до овочів капусту. Смажити все разом ще 7 хвилин. Приправити за смаком сіллю, чорним перцем та копченою паприкою.

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Дати овочам трохи схолонути, а тим часом приготувати заливку. Для цього добре збити 4 яйця і 2 столові ложки борошна. До суміші додати дрібно порізані пучок петрушки та пучок зеленої цибулі.

Змішати яєчну суміш зі смаженою капустою.

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На пательню покладіть пергамент, змастіть його оливковою олію та вилийте підготовлену суміш капустно-яєчну суміш. Обсмажуємо її на повільному вогні 7 хвилин, або до золотистого стану країв запіканки. Потім переверніть запіканку за допомогою тарілки (див. відео) і продовжуйте обсмажувати її з іншого боку ще 7−10 хвилин.

Готову запіканку полити соусом. Для його приготування зміксуйте 2 зубці часнику, трохи петрушки, 3 ложки йогурту, 1 столову ложку гірчиці та чорний перець.

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Нагадаємо рецепт пирога з капустою.

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