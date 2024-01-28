Смак просто божественний: готуємо пиріг з капустою

З капусти, яка є однією зі складових середземноморської дієти, готують безліч страв. Цей пиріг дуже смачний, тому його оцінять не лише любителі капусти. Він ідеальний з чаєм, або до питного солодкого борщику, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців.

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Склад:

340 мл молока

25 г дріжджів

10 г цукру

2 шт. яйця

2 ст. л. олії

1 ч. л. солі

80 г вершкового масла

500 — 550 г борошна

Для начинки:

1,4 кг капусти

250 г цибулі

350 г моркви

5 шт. яєць

5 шт. пір’я зеленої цибулі

30 г вершкового масла

Олія для смаження овочів

Спеції:

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Сіль, перець — на смак

0,5 ч. л. карі

0,5 ч. л. меленого коріандру

0,5 ч. л. солодкого червоного перцю

Приготування:

В тепле молоко додати цукор, дріжджі та 1 ст. л. борошна (борошно з загальної кількості), перемішати, накрити рушничком і поставити на 20 хвилин, щоб дріжджі запрацювали. Тоді продовжуємо замішування тіста: додаємо яйця, більш ніж половину підготовленого, просіяного борошна, сіль, вершкове масло, перемішуємо, переносимо на робочу поверхню для замісу. Вимішуємо тісто з рештою борошна протягом 10 хвилин, в кінці замісу додаємо олію. Ставимо тісто в миску, змащену олією, для підходу приблизно на 1 годину, кожні пів години тісто легко обминаємо, насичуємо киснем.

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Капусту нарізаємо соломкою, моркву тремо на грубій тертці, цибулю — кубиками. Цибулю тушкуємо на сковорідці з олією до прозорості, додаємо моркву і продовжуємо тушкувати до м’якості моркви. Нарізану капусту відправляємо в каструлю з маслом і тушкуємо на слабкому вогні до зменшення в об’ємі, далі до капусти відправляємо тушковані овочі, додаємо сіль, перець і решту приправ. Тушимо до готовності без кришки, щоб зайва рідина випаровувалась. Готову капусту охолоджуємо, додаємо нарізану зелену цибулю і відварені та порізані кубиками яйця.

Тісто ділимо на дві частини — більшу та меншу. Більшу частину тіста розкатати по формі, в якій буде випікатися пиріг. Викладаємо тісто у форму, робимо високі бортики, викладаємо всю начинку і накриваємо меншою частиною тіста. Змащуємо верх яйцем (попередньо яйце збити виделкою) і наколюємо верх пирога виделкою. Ставимо пиріг випікати в розігріту духовку при 180 градусах на 35−45 хвилин до сонячно-золотистого кольору.

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