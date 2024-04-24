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Клуб споживачів

Покладіть це в лунку при посадці перцю, огірків чи томатів: вони відразу підуть в ріст і дадуть великий урожай (відео)

9:55 24 квітня 2024
Врожай томатів

Багато дачників і городників знають, що після висадки розсади її потрібно підживлювати кілька разів.

Але цю задачу можна облегшити, якщо при посадці томатів (а в деяких випадках — огірків та перцю) класти в лунку потрібні компоненти. Це стверджують автори Youtube-каналу «Сад-город.Про».

Почати автор ролика пропонує зі звичайного колотого гороху — його використовують у сухому вигляді. Горох можна замінити на столову ложку сухих зерен кукурудзи.

Досить добре не лише підживлює, але й захищає рослини від різкої зміни погодних умов звичайне картопляні (чи овочеві) очистки.

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Третє натуральне підживлення вам забезпечить молода кропива. Ця рослина дуже багата на макро- і мікроелементи, якими щедро поділиться з вашими томатами, перцями і навіть огірками.

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А раніше «ФАКТИ» розповідали, як захищати розсаду від приморозків, що атакували Україну на минулому тижні.

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