Коли варто висаджувати розсаду в ґрунт: поради фахівців

Для того, щоб збирати врожай відрами, потрібно не тільки вчасно підживлювати розсаду, але й вміти визначати терміни її висадки в ґрунт, враховуючи різні важливі нюанси.

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Серед них — особливості місцевості, де розташована ділянка, кліматичні й погодні умови свого регіону, нагадує Gradinamax.

Температура довкілля — чи не основне, на що потрібно орієнтуватися при висадці розсади. Тим більше, що оптимальний температурний режим для кожної рослини свій.

Огірки. Садити у ґрунт можна, якщо він буде прогріватися вдень до +18°С, а вночі — до +16°С. Якщо ґрунт охолоне до +15°С, рослина буде у стані стресу, а при +10°С її розвиток зупиниться.

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Томати та перці. Для висадки в ґрунт його температура має бути не нижчою за +15°С.

Баклажани. Температура ґрунту для висадки цих рослин становить +18°С при потеплінні повітря до + 20 °C. Якщо після висадки буде похолодання, головне, щоб ґрунт не охолов нижче +15°С.

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Селера. Щоб ця рослина добре почувалася в відкритому ґрунті, досить +12°С.

Цибуля на перо. Якщо на глибині 10 см ґрунт досягнув +10°С, цибулю можна садити.

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Також існують стандарти стану розсади різних рослин, які свідчать про те, що час її висадки прийшов. У перелік показників входять висота рослини (см), товщина її стебла (мм), кількість справжніх листків (шт.).

Вік розсади, яку ми самостійно виростили з насіння, ми знаємо напевно, а для визначення цього параметра у покупної розсади нам можуть допомогти стандарти. Порівнюючи придбану рослину зі стандартами за заявленими параметрами, можна самостійно вирішити, прийшла пора для цієї розсади пересідати в ґрунт, чи ні.

Слід враховувати, що будь-яке переміщення або пересаджування розсади створює для рослини стресову ситуацію — змінюється температура, освітлення й інші важливі параметри. Повністю уникнути цього не можна, але звести стрес до мінімуму можливо.

Для цього рослину краще пересаджувати в ґрунт у похмурий день, а покупну розсаду з відкритою кореневою системою слід посадити на постійне місце росту якомога швидше. При висадці розсади в сонячну погоду потрібно створити для неї тінь на найближчі 2−3 дні.

Також варто не забувати, що при висадці розсади в ґрунт, у лунку необхідно додавати добрива, щоб рослина скоріше прижилася та набралась сили.

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