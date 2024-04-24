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«Вперше в життя мене вирубили»: Артур Логай опинився в лікарні

15:11 24 квітня 2024
Артур Логай

Український актор Артур Логай, який раніше розповів, як виживав під час війни без професії, опинився в лікарні. У нього діагностували струс мозку. Про це він розповів в інстаграмі, розкривши деталі неприємної ситуації.

«Ніч у мене була яскравою, мов спалах. Слава Богу, живий і цілий. Ну, майже цілий. Зараз я в лікарні. Це найкрінжовіша ситуація, яка зі мною колись ставалась», — розповів актор.

Проте конкретніше про нічну пригоду та про те, як саме травмувався Артур розповідати не став. Лише зазначив, що перепоною на його шляху став бетонний стовп.

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«Можна зізнатися, що вперше в життя мене вирубили. Але я звик шукати у всьому плюси, тож тішить, що за весь цей час вирубити мене зміг лише бетонний стовп, і то не одразу», — поділився Логай.

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Згодом він розповів, що почувається краще і не потребує госпіталізації. Наступного дня він навіть завітав на прем'єру українського фільму «Крашанка», в якому зіграв одну з головних ролей.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що співак Позитив (Олексій Завгородній) опинився в лікарні під крапельницею.

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А колишній український боксер, фітнес-тренер В'ячеслав Узелков переніс складну операцію на серці.

Фото: instagram.com/logai.arthur

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