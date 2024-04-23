Cитуація на фронті важка: в ISW назвали проблемні напрямки

Схоже, що російські війська мають на меті здійснити широке проникнення в українські лінії на північний захід від Авдіївки Донецької області. Але їхня здатність зробити це, швидше за все, буде притуплена через прибуття допомоги США та інших країн Заходу на лінію фронту. Російські війська спрямували, ймовірно, посилену дивізію (в основному з чотирьох бригад Центрального військового округу) на лінію Бердичі-Новокалинове на північний захід від Авдіївки, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

ВІДЕО ДНЯ

Ці сили ведуть три наступи, що підсилюють один одного:

наступ на захід від Бердичі;

на Очеретине та на захід по дорозі О0544;

і просування на північ у напрямку до Новокалинового.

Всі вони, ймовірно, спрямовані на підтримку російської оперативної мети вийти на адміністративний кордон Донецької області через Покровськ (на захід від району Авдіївки).

Російські наступальні операції в цих трьох районах на північ і північний захід від Авдіївки досягли успіху у створенні трьох невеликих виступів уздовж лінії фронту довжиною близько семи кілометрів. Але кожен із цих трьох виступів, додають експерти, наразі є занадто вузьким та ізольованим, щоб служити значущими стартовими точками для подальших дій, які б призвели до широкого оточення загального району на захід від Авдіївки. Склад сил, щільність і загальна геометрія поля бою в цьому районі свідчать про те, що російські війська наразі сподіваються об’єднати натиски з усіх трьох виступів для створення ширшого прориву вздовж лінії Бердичі-Новокалинове.

РЕКЛАМА

Російські війська так само посилюють темпи досягнення тактичного рівня в інших частинах театру дій, а саме в напрямку Лимана та на захід і південний захід від міста Донецька, щоб якомога швидше закріпити успіхи. Російське військове командування, ймовірно, знає про додаткову західну допомогу і намагається забезпечити наступальні успіхи до того, як вікно можливостей закриється.

Раніше ФАКТИ" викладали думку Кирила Буданова: «росія розпочне великий наступ у червні для захоплення всієї території Донеччини та Луганщини».

РЕКЛАМА

218

Читайте нас у Facebook