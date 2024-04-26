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Анастасія Приходько поскаржилася на проблеми зі здоров’ям

14:23 26 квітня 2024
Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько, яка останнім часом пережила немало стресів та неприємних пригод, поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Після знімання кліпу їй раптово стало погано. Анастасія змушена була викликати швидку допомогу. Після обстеження лікарі порадили співачці відпочити та приділити час відновленню. Тож Анастасія оголосила, що бере паузу в роботі.

«У зв'язку з тим, що я дала 80 концертів за рік, з яких вісім поспіль за минулий тиждень і два концерти за один день… Знімання кліпу, побутові проблеми, бізнес, скандали, діти, школа, війна, новини, стрес… Мамі сказали лежати. Відпочити і притримати коней. Я йду у відпустку. Все! У мене величезна перевтома, серце та тиск», — розповіла Анастасія.

Вона також додала, що попри все, їй вдалося зняти гарний кліп.

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Нагадаємо, під час гастролей в Черкаській області Приходько потрапила в ДТП. А раніше, під час виступу в Трускавці, раптово помер її концертний директор.

Фото: instagram.com/prykhodko_official

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