Все можливо: астролог про заморожування війни в Україні
Попри оптимістичні прогнози багатьох екстрасенсів та медіумів, астролог Давид Векуа переконаний, що у 2024-му війна в Україні ще триватиме. Проте наприкінці року і на початку наступного ситуація у світі сильно зміниться. Це неминуче вплине і на події в нашій державі, вважає він.
«2025 рік буде цікавим для України, тому що ми отримаємо ще більше підтримки, допомоги й знайдемо свою точку опори», — сказав Давид Векуа.
Також астролог переконаний, що можливе навіть заморожування війни.
«Всі вже чули новину, що Туреччина запропонувала Україні план заморожування конфлікту за поточною лінією. На мою думку, це є найімовірніший розвиток подій у випадку, якщо ми не перенесемо бойові дії на територію рф», — констатував астролог.
Раніше учасник «Битви екстрасенсів» Валерій Шатилович назвав рік закінчення війни.
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