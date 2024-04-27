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Все можливо: астролог про заморожування війни в Україні

20:46 28 квітня 2024
війна Росії проти України

Попри оптимістичні прогнози багатьох екстрасенсів та медіумів, астролог Давид Векуа переконаний, що у 2024-му війна в Україні ще триватиме. Проте наприкінці року і на початку наступного ситуація у світі сильно зміниться. Це неминуче вплине і на події в нашій державі, вважає він.

«2025 рік буде цікавим для України, тому що ми отримаємо ще більше підтримки, допомоги й знайдемо свою точку опори», — сказав Давид Векуа.

Також астролог переконаний, що можливе навіть заморожування війни.

«Всі вже чули новину, що Туреччина запропонувала Україні план заморожування конфлікту за поточною лінією. На мою думку, це є найімовірніший розвиток подій у випадку, якщо ми не перенесемо бойові дії на територію рф», — констатував астролог.

Раніше учасник «Битви екстрасенсів» Валерій Шатилович назвав рік закінчення війни.

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