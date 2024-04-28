Зробіть так, і редиска не виросте гіркою, і не піде вся в бадилля

Іноді редис виростає гірким, руйнуючи сподівання на хороший урожай дачників та і городників. Найчастіше ця проблема пов'язана з неправильним доглядом за культурою.

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Втім, помилок можна уникнути, якщо слідувати рекомендаціям досвідчених городників, пише Ukr.Media.

Неправильний полив

Редис любить регулярний і рясний полив. Така процедура необхідна на всіх етапах росту — від посіву до збору коренеплодів. Необхідно домагатися того, щоб ґрунт був зволожений до 20−30 см углиб. Краще проводити полив способом дощування — він не розмиває ґрунт і не травмує коріння. У спекотну погоду грядки потрібно поливати рано вранці та ввечері щодня, у прохолодну — кожні 2−3 дні.

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Дуже густа посадка

Не слід садити коренеплоди занадто близько один до одного. В іншому випадку редис буде гірчити. Якщо ви все-таки посієте редис на недостатній відстані, займіться проріджуванням. На 6−7-й день після появи перших сходів необхідно видалити слабкі проростки — відстань між саджанцями має бути близько 3−5 см. Другий етап проріджування проводять через 4 тижні. Тоді необхідно видалити всі слабкі паростки, між бадиллям має бути відстань 1−2 см. Останнє проріджування потрібно проводити після дозрівання перших коренеплодів.

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Бур'яни на грядці

Щоб редис порадував вас приємним смаком, потрібно боротися з бур'янами. Це необхідно робити регулярно, адже бур'яни швидко витягують із ґрунту поживні речовини і вологу. Саме через це у редиски вийде неприємний, гіркий смак. Також важливо періодично рихлити ґрунт. Це потрібно робити після кожного поливу рослин на глибину не більше 3−4 см, щоб не пошкодити тендітні корінці редиски.

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Несвоєчасний збір урожаю

Для того, щоб редис мав правильний смак, слід збирати його в міру стиглості. У «перезрілих» коренеплодів смак буде не найкращий.

А ще один городник-аматор поділився досвідом вирощування редису вдома, у пластикових касетах.

Нагадаємо також про поради тим, хто хоче виростити помідори на власному балконі.

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