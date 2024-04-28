«Не лежати і не сидіти»: що не можна робити при защемленні сідничного нерва

Біль у сідничному нерві може сильно дратувати та значно ускладнювати повсякденну активність. Зазвичай неприємні симптоми вражають поперековий відділ хребта, сідницю, стегно, задню поверхню стегна і стопи. Що робити при таких болях і чим вони небезпечні — читайте далі.

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— Защемлений сідничний нерв, або радикуліт чи ішіас — стан, коли біль від спини йде в одну або обидві ноги, насправді нічого спільного з защемленням нерва не має. Тому що найчастіше причиною болю є грижа міжхребцевого диска, до якої здебільшого призводить поступове, пов’язане зі старінням зношування диска, — пояснює «ФАКТАМ» лікар-невролог Анатолій Німчук. — Додам, близько 90% пацієнтів при защемленні не потребують хірургічного втручання і відчувають полегшення за кілька тижнів. Наважусь стверджувати, що лікування в домашніх умовах часто може бути абсолютно достатнім, тим паче, якщо лікар підтвердив, що у вас немає ніяких інших причин для болю.

— Які фактори ризику?

— Надмірна вага як додаткове навантаження на хребет, важка фізична робота, куріння та сидячий спосіб життя.

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— Що робити для полегшення болю?

— Перші сім днів раджу застосовувати лід, аби зменшити запалення. Прикладіть пакет з ним до нижньої частини спини, де болить. Але пакет з льодом не має торкатись шкіри, щоб не травмувати її. Заверніть його у рушник чи тканину. Залишайте лід на одному місці не більше ніж на 15 -20 хвилин. Тоді зробіть перерву на 20 хвилин і знову повторіть процедуру. Виконайте декілька таких підходів, щоб загальна тривалість складала від 75 до 100 хвилин. Тоді почекайте годину і прислухайтесь, як змінилось ваше самопочуття.

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Можна ще робити масаж з льодом. Заморозьте лід в одноразовому паперовому стаканчику, відірвіть верхню його половину. Круговими рухами масажуйте льодом нижню частину спини приблизно 15 сантиметрів в діаметрі. Але не залишайте лід на одному місці, щоб не було обмороження. Уникайте кісткових виступів хребта. Масажуйте ділянку протягом не більше 10 хвилин, а потім потрібно зробити перерву не менше, ніж на годину.

Також ефективні теплові процедури. Ляжте у ванну з теплою водою. Або візьміть пляшки з теплою водою чи грілку, загорнуті у рушник чи якусь ганчірку, та прикладайте їх до нижньої частини спини. Теплові процедури робіть протягом мінімум 15 хвилин, але не більше 2 годин.

При защемленому сідничному нерву рухайтесь стільки, скільки можете, і тоді, коли можете. Якщо здається, що рухи погіршують біль, обов’язково обговоріть це з лікарем. Якщо ж біль протягом тижня зовсім не зменшився, рекомендую звернутись до медиків.

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— А чого не можна робити під час защемлення сідничного нерва?

— Багато людей гадають, що просто відкинувшись у м’якому кріслі чи лігши на диван, вони швидше одужають. Це не так. Прийнятним вважається ліжковий режим протягом перших кількох днів від початку хвороби, коли біль вкрай нестерпний. Надалі дотримання ліжкового режиму лишень погіршує стан. Тривале сидіння також ні до чого доброго не призводить. Навпаки, воно може призвести до збільшення імовірності защемлення сідничного нерва або погіршення його перебігу, якщо воно вже трапилось.

— Знаю багато історій, коли при защемленні пацієнти йдуть не до лікаря, а костоправа. Що скажете про це?

— Щодо костоправа, то результат абсолютно непередбачуваний. Може відбутись погіршення внаслідок збільшення розмірів грижі, якщо вона є причиною. І з погляду сучасної неврології це не рекомендується. Звертайтесь до профільних лікарів.

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