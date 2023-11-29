«Живіть з нею далі»: невролог розвіяв міфи щодо гемангіоми хребця

Гемангіома хребця — доброякісне утворення, яке складається з нормальних судин і їх сплетінь, є найчастішим новоутворенням хребта в світі (приблизно у 10% населення на планеті). Їх знаходять зазвичай випадково, при проведенні МРТ\КТ або рентгену. У жінок буває в 2 рази частіше, ніж у чоловіків, пояснює український невролог Давид Щербина, який раніше розповідав, як лікувати грижу міжхребцевого диску.

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«Гемангіоми хребців є абсолютно доброякісним новоутворенням, їх не потрібно оперувати майже ніколи. Дуже рідко гемангіоми є агресивними, можуть випинати в спинномозковий канал і здавлювати спинний мозок чи корінці, тільки тоді їх оперують. В усіх інших випадках їх не чіпають.

Нейрохірурги в Україні часто рекомендують пацієнтам цементувати гемангіоми (робити вертебропластику), аргументуючи це тим, що хребець може не витримати і зламатись. Такі операції в багатьох відділеннях нейрохірургії стоять на постійному потоці.

Якщо гемангіома є типовою, знаходиться всередині хребця, не виходить за його площу, не випирає в спинномозковий канал (а це домінуюча більшість випадків) — її не потрібно цементувати, якого б розміру вона не була. Живіть з нею далі, вона нічого не викликає".

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Лікар пригадав випадок який відбувся в Києві приблизно 3 роки тому. Тоді у дівчини (27−28 років) знайшли невеличку гемангіому в тілі шийного хребця довжиною сантиметр.

«Її нічого не турбувало, але вирішили її зацементувати. В результаті цементно-акрилова суміш потрапила в спинномозковий канал і здавила спинний мозок, виник тетрапарез з порушенням функції сечовидільної системи. Це був би жахливий випадок невдалої операції, якщо б не одне „але“, дівчина не мала абсолютно ніяких показів до операції, такі гемангіоми ніхто в світі не чіпає взагалі».

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