«Захід іноді поводиться стосовно путіна, як миша»: аналітики назвали три умови для послаблення росії

Коли 24 лютого 2022 року кремлівські війська вдерлися в Україну, багато хто із західних експертів тримався думки, що Україна зможе захищатися лише кілька днів, якщо взагалі зможе. Але все виявилося інакше. Війна в Україні триває вже понад два роки. росія досі не досягла жодної зі своїх цілей. Однак українські війська залежать від військової допомоги союзників, яка останнім часом зменшується. Натомість російська армія, схоже, просувається, повільно, але впевнено завойовуючи позиції, особливо на сході України. На думку військових експертів з американського аналітичного центру Institute for the Study of War (ISW), причиною цього є, зокрема, й нерішучість Заходу.

«росія не може перемогти Україну чи Захід та, ймовірно, програє, якщо Захід мобілізує свої ресурси для протистояння кремлю, — пишуть вони. — Захід — це гігант, який іноді поводиться стосовно росії як, миша. Причина цього — насамперед російська кампанія з маніпулювання громадською думкою в західних країнах. Твердження про те, що війну неможливо виграти через російське домінування, є російською інформаційною кампанією. Ця кампанія москви дає уявлення про справжню стратегію кремля. Щоб досягти успіху, росія намагається, з одного боку, відтіснити на другий план США, а з іншого — ізолювати Україну».

У США республіканці й демократи вже кілька місяців сперечаються про продовження військової допомоги Україні. У Палаті представників Конгресу США пакет озброєнь на 60 мільярдів доларів наразі заблокований республіканцями. Це також пов'язано з тим, що кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп виступає категорично проти подальшої допомоги Україні, пише t-online.de.

На думку експертів, кремль діє вміло: він поєднує деякі законні аргументи з російськими інтересами в публічних дебатах. Звертається як до правого, так і до лівого політичного спектра. Ця маніпуляція зараз на повну силу б'є по західній громадськості.

Західні союзники України мають величезну економічну силу: сукупний валовий внутрішній продукт усіх держав, що підтримують Україну, становить близько 63 трильйонів доларів США. росія може протиставити цьому лише близько 1,9 трильйона доларів США. Іран і Північна Корея, як і раніше, надаватимуть москві матеріальну допомогу, а Китай підтримуватиме росію політично. Однак Захід може перемогти, якщо докладе рішучих зусиль, вважають автори.

Тому росія зацікавлена у подальшому відтермінуванні допомоги з боку Заходу, передусім США. На думку експертів, їй це, схоже, вдається: після успішного контрнаступу України восени 2022 року Захід не зміг вчасно надати необхідну допомогу.

Крім того, західні держави побоюються постачати Україні системи озброєнь великої дальності. москва неодноразово заявляла, що Україна використовуватиме таку зброю проти цілей у росії, та погрожувала у відповідь ескалацією. Цей аргумент наводили й німецькі високопосадовці під час дебатів щодо постачання крилатих ракет «Таурус» в Україну.

Експерти попереджають, що Захід повинен продемонструвати рішучість.

«Переможна росія — це швидший шлях до війни між росією та НАТО… москва продовжить свої ядерні погрози Заходу навіть після воєнної перемоги над Україною», — вважають експерти.

Аналітики закликають західних союзників зробити три кроки: надати Україні необхідну військову та іншу допомогу, підтримати країну у розбудові її оборонної промисловості, стимулювати західне виробництво озброєнь і не допустити продовження війни росії проти України в довгостроковій перспективі. Останнє може бути реалізовано перш за все шляхом відмежування Заходу від російських наративів і використання військових слабкостей росії.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», експерт Національного інституту стратегічних досліджень та старший аналітик Всеукраїнської громадської організації «Повернись живим» Микола Бєлєсков висловився про наслідки перемоги рф, заявивши, що «на Заході можуть потім запитувати, чому вони не озброїли Україну, але буде пізно».

