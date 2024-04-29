Наталя Могилевська показала, яке свято влаштувала на день народження донечки

Співачка Наталія Могилевська, яка розповіла, як виховує своїх доньок, відсвяткувала день народження молодшої дівчинки. Софії виповнилося 4 роки. Про це Наталія розповіла в інстаграмі та показала, які подарунки приготувала для іменинниці.

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Спеціально до свята дім прикрасили кульками та підготували подарунки. Серед них — великий рожевий плюшевий ведмідь, плетене крісло-гойдалка та рожевий велосипед. Зіркова матуся зазначила, що це перший велосипед в житті Софії.

«Моя молодша донечка отримала сьогодні свій перший в житті велосипед. Вітайте нас з Днем ​​народження! Нам вже 4», — підписала відео Могилевська. До речі, у ньому можна побачити Софію.

Деталей святкування вона розкривати не стала. Як і раніше, не показує обличчя дівчат.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Наталія Могилевська удочерила двох дівчаток. Артистка зізналася, що дівчатка мають непросту долю та багато пережили під час війни. Тож їм знадобилося трохи часу на адаптацію та налагодження стосунків в новій родині. Але Наталя впевнена, що любов і турбота — це головні принципи виховання.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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