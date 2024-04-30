У Києві демонтують памʼятник на честь Переяславської ради (фото)

В Києві в рамках декомунізації міські комунальні служби розпочали демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою «Свободи українського народу».

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Демонтаж може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна. Вона складається з приблизно 20 елементів, що важать близько 6 000 — 7 000 кг, повідомили у КМДА.

Перед демонтажем фахівці провели вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність та не пошкодити при демонтажі.

Тепер монумент відправлять до Державного музею авіації України ім. О. К. Антонова, де він буде

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зберігатися.

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Раніше у Києві знесли пам'ятник Чкалову та генералу Ватутіну. А на монументі «Батьківщина — Мати» встановили герб України.

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