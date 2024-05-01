Штучний інтелект на службі МЗС: оцифрована співачка офіційно коментуватиме для ЗМІ консульську інформацію (відео)

Нещодавно на Полтавщині новинне видання «Kolo.news» презентувало ведучу Наталку Полтавку, згенеровану за допомогою штучного інтелекту. А наразі ШІ допомогатиме й українському Міністерству закордонних справ.

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«Представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена на основі реальної людини—української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася pro bono взяти участь в проєкті та виступити в якості прототипу для представниці. Команда проєкту відзняла та оцифрувала її. Важливо зазначити, що консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ші», — повідомили в зовнішньополітичному відомстві.

Коментарі Вікторії Ші зʼявлятимуться на офіційних ресурсах МЗС України, вебсайті та сторінках в соцмережах, а також передаватимуться журналістам пресслужбою МЗС. В міністерстві зазначили, що передбачено кілька рівнів захисту Вікторії Ші від цифрових підробок. Зокрема, на кожному оригінальному відео консульської представниці розміщений QR-код, який веде на текстову версію того ж самого коментаря на офіційній сторінці МЗС. У разі відсутності такого QR-коду чи переходу на будь-який інший сайт, відео не вважається достовірним.

У той же час підкреслюється, що ШІ не є заміною речника МЗС України. Після завершення терміну перебування на цій посаді Олега Ніколенка МЗС вже провело конкурс на заміщення цієї вакансії. Його переможець наразі вже визначений і проходить необхідні процедури спецперевірок.

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Раніше дослідники з Університету штучного інтелекту Мохаммеда бін Заїда в Абу-Дабі заявляли про розробку технології, яка може імітувати чийсь почерк на основі лише кількох абзаців письмового матеріалу.

Фото МЗС

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