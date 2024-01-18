Штучний інтелект може переконливо імітувати почерк людини: дослідники сперечаються про користь та ризики винаходу

Інструменти штучного інтелекту (ШІ) вже дозволяють людям створювати моторошно переконливі голосові клони та підроблені відео. Незабаром ШІ також можна буде використовувати для імітації стилю почерку людини, повідомляє Вloomberg.

ВІДЕО ДНЯ

Дослідники з Університету штучного інтелекту Мохаммеда бін Заїда в Абу-Дабі кажуть, що вони розробили технологію, яка може імітувати чийсь почерк на основі лише кількох абзаців письмового матеріалу. Для цього дослідники використали трансформаторну модель — тип нейронної мережі, розроблений для вивчення контексту та значення послідовних даних.

Команда MBZUAI, яка називає себе першим у світі університетом штучного інтелекту, отримала патент від Бюро патентів і торгових марок США на систему штучного інтелекту. Дослідники ще не впровадили функцію імітування почерку, але вона є кроком вперед у сфері, яка роками привертала увагу науковців. Існували програми й навіть роботи, які могли генерувати почерк, але нещодавні досягнення в галузі штучного інтелекту значно прискорили методи розпізнавання символів. Однак, як і у випадку з іншими інструментами штучного інтелекту, неясно, чи переважить тут користь шкоду.

Технологія може допомогти пораненим писати, не беручи до рук ручку, але вона також ризикує відкрити двері для масових підробок і зловживань. Двоє з дослідників заявили в інтерв'ю, що цей інструмент потрібно буде впроваджувати продумано.

РЕКЛАМА

«Нам доведеться підвищувати обізнаність громадськості та розробляти інструменти для боротьби з підробками, — сказав Хішам Чолаккал, доцент кафедри комп'ютерного зору в MBZUAI. — Це як розробка антивірусу для вірусу».

Попри занепокоєння, винахідники заявили, що планують застосувати свої дослідження в реальному світі протягом декількох місяців — і вони шукають комерційних партнерів.

РЕКЛАМА

Однак роботи попереду ще багато. Модель-трансформер дослідників, навчена на загальнодоступних рукописних текстах, може вчитися і писати англійською та, з певним успіхом, французькою мовами. Але команда каже, що вони все ще намагаються розшифрувати рукописний текст арабською мовою.

Раніше штучний інтелект підтвердив, що путін використовує двійників.

РЕКЛАМА

Також нейромережа створила знімки подорослішалих дітей принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

59

Читайте нас у Facebook та Instagram