Кладезь мікроелементів: крохмаль і зола для смородини — навіщо і як застосовувати

Досвідчені садівники, які займаються вирощуванням смородини, рекомендують готувати її до нового сезону з осені, вносячи необхідні добрива — компост, курячий гній, фосфорні, азотні та калійні добрива.

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А вже в новому сезоні цій культурі допоможе набратися сили крохмаль та попіл, пише «Моя дача. Сад и город». Вони активують потужний приріст гілок, а ягоди після такого підживлення будуть дуже великими і солодкими.

Крохмаль рекомендують застосовувати перед цвітінням і під час наливу ягід, а попіл — під час дозрівання і після збору врожаю.



Крохмальне підживлення готують з 200−300 г крохмалю та 3 л води. Суміш кип'ятять на повільному вогні, а потім готовий кисіль розбавляють у 10 л води. Перед застосуванням добрива кущі рясно поливають водою. На куст виходить 1−2 відра pозчину.



А для зольної змішують відро води та трилітрову банку попілу. Суміш має настоятися два дні. Далі один літр суміші розбавляють 10 літрами теплої води і виливають під кожен кущ по 1−2 відра.



Попіл слід застосовувати і після збирання врожаю — це допоможе кущам відновити сили.

Про те, до яких хвороб схильна смородина і аґрус, і як із ними боротися, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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