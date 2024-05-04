Старовинна великодня страва: як приготувати святкову сирну грудку
Вже за кілька днів настане чи не найулюбленіше свято українців — Великдень. Готуватися до нього господині розпочали ще на початку тижня, проте й сьогодні можна доповнити традиційний великодній кошик чимось новеньким. Наприклад, сирною грудкою, яка є звичним складником великоднього святкування на Закарпатті.
Про спосіб приготування цієї автентичної страви розповіла львівська фудблогерка Лілія Цвіт, зазначивши, що таку грудку можна приготувати й солодкою, але тоді до молока слід додавати вже не сіль та паприку, а цукор і ванілін.
Інгридієнти (з розрахунку на 600 г кінцевого продукту):
- молоко — 1 л
- яйця — 10 шт.
- сметана — 200 г
- масло — 70 г
- сіль — 1 ч.л. (можна чуть більше, на ваш смак)
- кріп — 10 г
- сушена паприка — 1−1,5 ч.л.
- копчена паприка — 0,5 ч.л.
Приготування
Насамперед підігріємо молоко, додавши сметану та збиті яйця. Добре перемішуємо вінчиком.
Після додавання вершкового масла в отриману масу вмішуємо сіль, паприку та інші спеції (за бажанням), проварюємо 5−10 хвилин.
Відціджуємо сир за допомогою марлі, даємо повністю стікти рідині і кладемо грудку в холодильник.
Після охолодження страва готова, можна куштувати.
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