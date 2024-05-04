Старовинна великодня страва: як приготувати святкову сирну грудку

Вже за кілька днів настане чи не найулюбленіше свято українців — Великдень. Готуватися до нього господині розпочали ще на початку тижня, проте й сьогодні можна доповнити традиційний великодній кошик чимось новеньким. Наприклад, сирною грудкою, яка є звичним складником великоднього святкування на Закарпатті.

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Про спосіб приготування цієї автентичної страви розповіла львівська фудблогерка Лілія Цвіт, зазначивши, що таку грудку можна приготувати й солодкою, але тоді до молока слід додавати вже не сіль та паприку, а цукор і ванілін.

Інгридієнти (з розрахунку на 600 г кінцевого продукту):

молоко — 1 л

яйця — 10 шт.

сметана — 200 г

масло — 70 г

сіль — 1 ч.л. (можна чуть більше, на ваш смак)

кріп — 10 г

сушена паприка — 1−1,5 ч.л.

копчена паприка — 0,5 ч.л.

Приготування

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Насамперед підігріємо молоко, додавши сметану та збиті яйця. Добре перемішуємо вінчиком.

Після додавання вершкового масла в отриману масу вмішуємо сіль, паприку та інші спеції (за бажанням), проварюємо 5−10 хвилин.

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Відціджуємо сир за допомогою марлі, даємо повністю стікти рідині і кладемо грудку в холодильник.

Після охолодження страва готова, можна куштувати.

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Також нагадаємо про незвичайний спосіб фарбування великодніх яєць, що його запропонувала інша українська господиня — Аlina Foodee.

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