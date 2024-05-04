39.33 / 39.85 42.28 / 42.91
Київ: +17
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Старовинна великодня страва: як приготувати святкову сирну грудку

17:35 4 травня 2024
Готова страва

Вже за кілька днів настане чи не найулюбленіше свято українців — Великдень. Готуватися до нього господині розпочали ще на початку тижня, проте й сьогодні можна доповнити традиційний великодній кошик чимось новеньким. Наприклад, сирною грудкою, яка є звичним складником великоднього святкування на Закарпатті.

Про спосіб приготування цієї автентичної страви розповіла львівська фудблогерка Лілія Цвіт, зазначивши, що таку грудку можна приготувати й солодкою, але тоді до молока слід додавати вже не сіль та паприку, а цукор і ванілін.

Інгридієнти (з розрахунку на 600 г кінцевого продукту):

  • молоко — 1 л
  • яйця — 10 шт.
  • сметана — 200 г
  • масло — 70 г
  • сіль — 1 ч.л. (можна чуть більше, на ваш смак)
  • кріп — 10 г
  • сушена паприка — 1−1,5 ч.л.
  • копчена паприка — 0,5 ч.л.

Приготування

РЕКЛАМА

Насамперед підігріємо молоко, додавши сметану та збиті яйця. Добре перемішуємо вінчиком.

Після додавання вершкового масла в отриману масу вмішуємо сіль, паприку та інші спеції (за бажанням), проварюємо 5−10 хвилин.

РЕКЛАМА

Відціджуємо сир за допомогою марлі, даємо повністю стікти рідині і кладемо грудку в холодильник.

Після охолодження страва готова, можна куштувати.

РЕКЛАМА

Також нагадаємо про незвичайний спосіб фарбування великодніх яєць, що його запропонувала інша українська господиня — Аlina Foodee.

45

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

девушка

Стрільцям — вдалі зустрічі, Ракам — цікаві ідеї, а Терезам — успіх на роботі: що обіцяють зорі та Анжела Перл у Велику суботу

мурахи

Зробіть так, і мурахи з попелицею зникнуть з дачі на десятки років (відео)

Лоло Джонс

Красуня-чемпіонка світу зізналася, що у свій 41 рік все ще незаймана (фото)

Гороскоп

Заміж — тільки за них: представники цих знаків зодіаку — найдбайливіші чоловіки

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту