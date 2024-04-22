Пісні голубці з картоплею: простий рецепт дуже смачної страви від фудблогерки Лілії Цвіт

Поки господині готуються до Великодня, збираючи рецепти пасок, триває піст. Це час помірності для вірян, зокрема в їжі, коли вони не вживають скоромних страв. Тому пропонуємо рецепт пісних голубців. Вони бувають не тільки з перловкою та грибами, а й з картоплею. Голубці з картоплею від фудблогерки Лілії Цвіт можна варити в каструлі або запікати в духовці. Збагатити смак пісних голубців з картоплею можна овочами та ароматними спеціями. Виходить дуже смачно та просто. Якщо хочете, можете приготувати декілька порцій, щоб заморозити.

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Приготування

Спочатку потрібно у капусти вирізати качан, щоб листя добре пропарилося. Далі занурюємо капусту у киплячу солону воду. Через кілька хвилин починаємо відділяти пропарені листочки. Коли вони охолонуть, з листя капусти потрібно зрізати товсті прожилки. Їх не викидаємо, а складаємо на дно каструлі, в якій будуть тушкуватись голубці.

Далі готуємо начинку до голубців. Для цього треба картоплю та цибулю натерти на мілкій тертці. Додати сіль, перець. І поставити на маленький вогонь, щоб заварити картоплю до загустіння. Цей процес випарювання зайвої вологи при постійному помішуванні картоплі займає до 10 хвилин. До готового картопляного пюре додаємо дві цибулини. Їх потрібно попередньо посмажити на пательні до золотистого кольору.

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Формуємо голубці зручним для вас способом і складаємо у каструлю. Заливаємо заливкою, для якої розчиняємо у воді сіль і томатну пасту, і ставимо тушкувати голубці з картоплею мінімум на 1 годину.

Інгредієнти:

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капуста — 1 шт. (~1 кг)

картопля — 1 кг

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цибуля — 2 шт.

сіль — 1 ч. л.

перець мелений — 0,5 ч. л.

цибуля для смаження — 2 шт.

Заливка:

1,5 л води

1,5 ч. л. солі

1 ст. л. томатної пасти

Традиційно голубці з картоплею подають із засмаженою цибулею.

Раніше Лілія Цвіт також розповідала, як приготувати ароматний морквяний кекс по-домашньому.

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