Страви з сосисками є дуже популярними в Україні. Відомий кулінарний ресурс «Шуба» запропонував приготувати сосиски в конвертиках із тостового хліба.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти (на 8 порцій):

Для закусок:

Хліб тостовий, скибка — 8 шт.

Оливкова олія — 3 ст. л.

Орегано сушене — 1 ч. л.

Сир — 120 г

Часник, зубчики — 2 шт.

Майонез 72% - 2 ст. л.

Сосиски — 4 шт.

Петрушка, гілочка — 2 г

Гірчиця за смаком

РЕКЛАМА

Спосіб приготування:

Крок 1/8

Розкачайте скибки хліба качалкою для тіста. Так ви надасте їм гнучкості.

Крок 2/8

Зігніть кожну скибку — два протилежні кути назустріч один одному. Закріпіть зубочистками.

Крок 3/8

Додайте орегано в мисочку з оливковою олією. Перемішайте.

Крок 4/8

Викладіть тости на деко, застелене пергаментом. Змастіть їх ізсередини та ззовні оливковою олією. Запікайте за температури 180 °C до золотавої скоринки 5−10 хвилин (доки зарум’яняться).

Крок 5/8

Вийміть зубочистки. На дрібній тертушці натріть сир та часник, перемішайте їх. Часник також можна розчавити пресом. Додайте майонез. Добре вимішайте.

Крок 6/8

В обидва кінці сосиски встроміть по зубочистці. Обсмажте сосиски на сухій пательні з усіх боків. Коли загнітяться, зніміть їх із пательні та вийміть зубочистки.

Крок 7/8

Розріжте кожну сосиску навпіл уздовж.

Крок 8/8

На нескріплені краї тостів нанесіть сирну намазку. Вирівняйте її виделкою. Відтак обережно вставте половинки сосисок у «сповитки». На місці скріплення кутиків закріпіть листочок петрушки. Кінчики сосисок, не сховані в хлібі, прикрастьте тоненькою «змійкою» з гірчиці.