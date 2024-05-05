39.28 / 39.84 42.16 / 42.90
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Коли гості на порозі: сосиски у конвертиках із тостового хліба — розлетяться за хвилину (відео)

18:44 5 травня 2024
Сосиски

Страви з сосисками є дуже популярними в Україні. Відомий кулінарний ресурс «Шуба» запропонував приготувати сосиски в конвертиках із тостового хліба.

Інгредієнти (на 8 порцій):

Для закусок:

Хліб тостовий, скибка — 8 шт.
Оливкова олія — 3 ст. л.
Орегано сушене — 1 ч. л.
Сир — 120 г
Часник, зубчики — 2 шт.
Майонез 72% - 2 ст. л.
Сосиски — 4 шт.
Петрушка, гілочка — 2 г
Гірчиця за смаком

РЕКЛАМА

Спосіб приготування:

Крок 1/8
Розкачайте скибки хліба качалкою для тіста. Так ви надасте їм гнучкості.
Крок 2/8
Зігніть кожну скибку — два протилежні кути назустріч один одному. Закріпіть зубочистками.
Крок 3/8
Додайте орегано в мисочку з оливковою олією. Перемішайте.
Крок 4/8
Викладіть тости на деко, застелене пергаментом. Змастіть їх ізсередини та ззовні оливковою олією. Запікайте за температури 180 °C до золотавої скоринки 5−10 хвилин (доки зарум’яняться).
Крок 5/8
Вийміть зубочистки. На дрібній тертушці натріть сир та часник, перемішайте їх. Часник також можна розчавити пресом. Додайте майонез. Добре вимішайте.
Крок 6/8
В обидва кінці сосиски встроміть по зубочистці. Обсмажте сосиски на сухій пательні з усіх боків. Коли загнітяться, зніміть їх із пательні та вийміть зубочистки.
Крок 7/8
Розріжте кожну сосиску навпіл уздовж.
Крок 8/8
На нескріплені краї тостів нанесіть сирну намазку. Вирівняйте її виделкою. Відтак обережно вставте половинки сосисок у «сповитки». На місці скріплення кутиків закріпіть листочок петрушки. Кінчики сосисок, не сховані в хлібі, прикрастьте тоненькою «змійкою» з гірчиці.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати хотдог на паличці.

50

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Макс Гордєєв

Близнюкам — Колісниця, Терезам — Верховна жриця, а Козерогам — Колесо Фортуни: Таро-прогноз на тиждень з 6 по 12 травня від мольфара Макса Гордєєва

огірки

Полийте цим огірки у травні, і вони миттю підуть в ріст: будете збирати урожай мішками (відео)

Унітаз

Так роблять в туалетах Монмартру: як француженки виготовляють чудо-таблетки для унітазу

Гороскоп

Щурам — терпіння, Бикам та Драконам — спокій, Собакам — оптимізм: східний гороскоп на тиждень 6 — 12 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту