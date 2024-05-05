Коли гості на порозі: сосиски у конвертиках із тостового хліба — розлетяться за хвилину (відео)
Страви з сосисками є дуже популярними в Україні. Відомий кулінарний ресурс «Шуба» запропонував приготувати сосиски в конвертиках із тостового хліба.
Інгредієнти (на 8 порцій):
Для закусок:
Хліб тостовий, скибка — 8 шт.
Оливкова олія — 3 ст. л.
Орегано сушене — 1 ч. л.
Сир — 120 г
Часник, зубчики — 2 шт.
Майонез 72% - 2 ст. л.
Сосиски — 4 шт.
Петрушка, гілочка — 2 г
Гірчиця за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1/8
Розкачайте скибки хліба качалкою для тіста. Так ви надасте їм гнучкості.
Крок 2/8
Зігніть кожну скибку — два протилежні кути назустріч один одному. Закріпіть зубочистками.
Крок 3/8
Додайте орегано в мисочку з оливковою олією. Перемішайте.
Крок 4/8
Викладіть тости на деко, застелене пергаментом. Змастіть їх ізсередини та ззовні оливковою олією. Запікайте за температури 180 °C до золотавої скоринки 5−10 хвилин (доки зарум’яняться).
Крок 5/8
Вийміть зубочистки. На дрібній тертушці натріть сир та часник, перемішайте їх. Часник також можна розчавити пресом. Додайте майонез. Добре вимішайте.
Крок 6/8
В обидва кінці сосиски встроміть по зубочистці. Обсмажте сосиски на сухій пательні з усіх боків. Коли загнітяться, зніміть їх із пательні та вийміть зубочистки.
Крок 7/8
Розріжте кожну сосиску навпіл уздовж.
Крок 8/8
На нескріплені краї тостів нанесіть сирну намазку. Вирівняйте її виделкою. Відтак обережно вставте половинки сосисок у «сповитки». На місці скріплення кутиків закріпіть листочок петрушки. Кінчики сосисок, не сховані в хлібі, прикрастьте тоненькою «змійкою» з гірчиці.
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