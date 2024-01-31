Блогерка-красуня з чарівним голосом поділилася рецептом ідеального хот-дога: легко, смачно та просто (відео)
Відома кулінарна майстриня Alina FooDee, яка постійно пропонує своїм підписникам рецепти різноманітних страв, вважає що смачні хот-доги можна приготувати вдома. Це дуже просто. Перекус вийде ідеальним, а продуктів для цього не потрібно багато.
Кулінарка зазначає, що цей бутерброд подобається гурманам з усього світу, не дарма він і здобув таку приголомшливу славу.
Як відомо, хот-дог є вуличною їжею. У ньому обов'язково є гаряча піджарена ковбаска, яка кладеться у розрізану булочку. Далі рецептура може доповнюватися різними інгредієнтами.
Продукти:
Булочки для хот-догу — 4 шт.
Сосиски — 4 шт.
Капуста — 100 г
Морква по-корейськи — 100 г
Майонез, кетчуп, гірчиця
Як саме готувати фаст-фуд, Алина показала у відео.
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