Блогерка-красуня з чарівним голосом поділилася рецептом ідеального хот-дога: легко, смачно та просто (відео)

Відома кулінарна майстриня Alina FooDee, яка постійно пропонує своїм підписникам рецепти різноманітних страв, вважає що смачні хот-доги можна приготувати вдома. Це дуже просто. Перекус вийде ідеальним, а продуктів для цього не потрібно багато.

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Кулінарка зазначає, що цей бутерброд подобається гурманам з усього світу, не дарма він і здобув таку приголомшливу славу.

Як відомо, хот-дог є вуличною їжею. У ньому обов'язково є гаряча піджарена ковбаска, яка кладеться у розрізану булочку. Далі рецептура може доповнюватися різними інгредієнтами.

Продукти:

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Булочки для хот-догу — 4 шт.

Сосиски — 4 шт.

Капуста — 100 г

Морква по-корейськи — 100 г

Майонез, кетчуп, гірчиця

Як саме готувати фаст-фуд, Алина показала у відео.

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