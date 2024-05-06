Стали відомі подробиці нового набору «гарматного м’яса» в Криму

У пропагандистському інтерв'ю місцевим ЗМІ так званий «військовий комісар» міст Євпаторія, Саки та Сакського району Денис Литвиненко вирішив похвалитися «успіхами призову» як осіннього 2023 року, так і нинішнього. Серед іншого з його одкровень випливає, що серед форм мотивації для кримчан окупанти запустили інсайд, що з наступного, осіннього, злочинного призову в армії агресора потрібно буде служити не рік, а півтора чи два, пише Асоціація реінтеграції Криму. Нагадаємо, що Україна отримала дозвіл на використання нової зброї для ураження цілей у Криму не тільки від США, а й від Великої Британії.

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Дане «пророцтво» розраховане на мотивацію в першу чергу вікового «гарматного м'яса», адже окупанти підвищили призовний вік до 30 років, і тепер вони розраховують таким чином заманити у військкомат саме старших призовників, залякуючи їх перспективами довшої служби, якщо вона почнеться не зараз, а з осені, йдеться у дописі Асоціації.

Також, як випливає з одкровень севастопольських медіа, з квітня агресор активізував вербування «гарматного м'яса» з використанням слідчих поліції та подібних каральних структур.

«Тепер практично всім «підозрюваним» та іншим «фігурантам», які підпадають під критерії «гарматного м'яса», «слідчі» видають письмове «роз'яснення», де розписуються перспективи нібито «звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із призовом на військову службу в період мобілізації або укладання договору із збройними силами».

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Примітно, що у випадку, якщо «фігурант» «клює на наживку» від таких злочинних «рекрутерів», усі «формальності» «оформляє» сам «слідчий або дізнавач», передавши «живий товар» у командування військової частини і при цьому нібито «зупиняє, а потім і припиняє кримінальне переслідування».

Але, додають аналітики, так звані суди агресора з цього приводу ніхто не інформує, і так під шумок можуть опинитися на волі серйозні професійні злочинці.

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«Втім, якщо не брати корупційну складову, шансів потрапити живими на волю з чистою совістю у звичайних фігурантів все одно немає — навіть після важкого поранення чи «нагороди ці штрафники"не звільняються, а просто переводяться з озброєних формувань, у яких служать зеки, у звичайні частини».

Раніше повідомлялося, що США в рамках пакета великої воєнної допомоги надали Україні ЗРК великої дальності ATACMS — потужну зброю, здатну вражати високоцінні цілі. Україна використовувала цю зброю для ураження російських зенітно-ракетних комплексів С-400 в Криму.

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