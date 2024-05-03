Крим стане «нікчемним» для росіян: експерт розповів, як ATACMS вплинуть на війну в Україні

США в рамках пакета великої воєнної допомоги надали Україні ЗРК великої дальності ATACMS — потужну зброю, здатну вражати високоцінні цілі. Україна використовувала цю зброю для ураження російських зенітно-ракетних комплексів С-400 в Криму.

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Філіп Карбер, військовий аналітик, який спеціалізується на Україні, заявив «Радіо Свобода», що «постачання ЗРК є великим проривом», пише видання Business Insider. Він сказав, що ця зброя «може фактично зробити Крим нікчемним з військової точки зору».

Крим був сильно укріплений відтоді, як його окупувала армія президента путіна, та служить його військовим як на суші, так і на морі. Тут розташований передовий порт Севастополь, штаб-квартира Чорноморського флоту росії.

Він також слугує важливим логістичним вузлом і маршрутом військових поставок на окупований південь України, а також став стартовим майданчиком для низки руйнівних російських ракетних і безпілотних атак.

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Україна і раніше завдавала численних ударів по Криму, значно послаблюючи Чорноморський флот росії, порт Севастополь і періодично атакуючи стратегічний міст, що з'єднує півострів з росією. Ці удари здійснюються різними видами зброї, в тому числі повітряними та морськими безпілотниками, а також, ймовірно, ракетами Storm Shadow/SCALP, що постачаються Великобританією і Францією. Але ATACMS мають ключову перевагу, бо вони рухаються набагато швидше.

Минулого місяця, коли президент України Володимир Зеленський закликав Конгрес узгодити пакет допомоги Україні, він вказав на ЗРК ATACMS як на ключову зброю для ураження кримських аеродромів. «Коли росія знатиме, що ми можемо знищити ці літаки, вони не будуть атакувати з Криму, — сказав Зеленський в інтерв'ю The Washington Post. — Це як з морським флотом. Ми витіснили їх з наших територіальних вод. Тепер ми витіснимо їх з аеропортів у Криму».

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Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для нанесення ударів по цілях на території росії.

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