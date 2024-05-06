Бюстгальтери, верхній одяг та інше: які речі можна прати у пралці, а які — категорично ні (відповідь від французького журналу)

В Мережі час від часу виникають суперечки відносно того, які речі можна прати в пральній машині, а які — в жодному разі. Адже одне неправильне прання може «вбити» вашу улюблену річ і боляче вдарити по гаманцю.

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Однак багато правил — давно застарілі міфи, пише французьке видання для жінок Marie Clair і пропонує розібратися, які речі насправді можна прати в машинці, а в яких випадках урятує лише хімчистка.

Речі зі штучної шкіри

Їх можна прати, перевірено на власному досвіді. Вивертаєте навиворіт, вибираєте режим делікатного прання та низькі оберти віджиму, і вуаля: ваші спідниці, штани та сорочки з еко-шкіри чисті, свіжі, готові допомогти вам виглядати чарівно. Еко-шкіра при пранні не деформується і не стає дубовою. Періть на здоров'я, але не часто.

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Речі зі вставками з натуральної шкіри та замші

Звичайно, прати куртку з натуральної шкіри в пральній машинці не можна, у тому числі й речі з невеликими вставками з натуральної шкіри або замші. Найчастіше такі декоративні елементи зустрічаються на светрах в районі ліктів. У пральну машинку їм не можна. В іншому випадку будьте готові розлучитися з річчю після одного або двох прань. Натуральна шкіра та замша при пранні деформується, линяє та стає дубовою. Напевно, ви хоча б раз у житті пробували мити водою замшеве взуття. Пам'ятаєте, що з ним було? Ось ось. Тому перед покупкою речей із такими стильними елементами подумайте, чи готові ви додатково витрачатися на регулярний догляд.

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Верхній одяг з наповнювачем пух/перо

Виробники дійсно не рекомендують прання таких речей, але давайте подивимося правді у вічі: весь світ стирає свої пуховики. З усіх особисто перевірених способів прання найефективнішим виявився наступний: кладемо по м'ячику для прання в кожну кишеню і ще 2 кидаємо в барабан, віджимання прибираємо на мінімум — до 400 оборотів, так менше шансів, що пір'я зламаються, а виріб піде грудками. Ідеально, якщо ваша пральна машинка має функцію сушіння. Сушити варто з м'ячиками за тією ж схемою і ваш пуховик буде як новенький.

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Речі з опушкою з натурального пір'я та хутра

Ні те, ні інше прати в машині не можна. Тут так само, як і у випадку з натуральною шкірою, говоритимемо в контексті обробки. Натуральне хутро залишило модний п'єдестал кілька років тому, та й навряд чи хтось вирішить випрати шубу. А ось натуральне пір'я часто зустрічається як декор на кардиганах та сукнях. Такі вироби потрібно віддавати у хімчистку. Якщо цей незвичайний декор можна відстебнути, то проблем із домашнім доглядом не буде.

Бюстгалтери

Так, виробники не рекомендують прання в пральній машинці, але багато хто пере, і стилісти в тому числі. Секрет — у спеціальному мішечку для прання та низьких оборотах віджиму. Саме в момент віджимання деформуються чашки, витягується пояс та лямки. Але якщо все це акуратно лежить у мішку і віджимається на обертах до 400, а то й зовсім без віджиму, то шансів деформуватися дуже мало, а ось заощадити часу та сили\ багато.

Вовняні светри

Багато хто боїться, а багато хто це робить. Насправді, вовну прати у пральній машинці можна. У наших гардеробах найчастіше зустрічаються кашемір, меринос, ангора та овеча вовна. Такі вироби можна прати за температури не вище 30 градусів, в режимі ручного прання або на спеціальній програмі з позначкою «вовна». Ці вироби бояться високих температур, перепаду температур (коли перемо при 40 С, а виполіскуємо при 10 С) і віджиму на високих обертах. Не зайвим буде скористатися спеціальним засобом для прання вовни, щоб зберегти волокна м'якими і пухнастими. Ополіскувач, до речі, краще не використовувати.

Плісе з бавовни

Бавовна дружить з машинкою, але є один тип речей їхньої бавовни, яку прати не варто, — це бавовняне плісування. Вона часом зустрічається на спинці суконь та легких пальт. Справа в тому, що бавовна дуже сильно мнеться, і при пранні, будьте впевнені, вона теж деформується. «Памнеться — погладжу!» — скажете ви і … Вже уявляєте як гладите кожну складочку бавовняного пліссе? А головне, чим ви це робите? Якщо у вас є стаціонарна парова станція, можна спробувати відпарити. Для решти випадків вердикт один: прати не можна.

Гірськолижні костюми

В інтернеті повно страшилок починаючи з того, що зіпсується водовідштовхувальне просочення виробу, і закінчуючи тим, що річ наповниться водою, і під час віджиму вода вихлюпнеться назовні, машинка не впорається, і барабан злетить з кріплень. По-перше, такі речі в принципі не можна віджимати. Їх варто випрати і повісити стікати хвилин на 40−60. По-друге, для таких тканин є спеціальні засоби для прання мембрани. Вони дозволяють зберегти водовідштовхувальні властивості тканини. Періть за правилами, і все з вашими костюмами та машинками буде добре.

Речі з ланцюжками та металевими гудзиками

Декілька сезонів тому в наше модне життя увійшли ланцюжки, які тепер прикрашають не лише сумки та взуття, а й спідниці з кардиганами. Перед пранням добре звіритися з рекомендаціями виробника. Але, припустимо, написано, що прати в машині не можна. Які у нас ризики? Все залежить від металу, що використовується. Ми ніколи не знаємо, як він поведеться в контакті з водою та миючими засобами. Він може потьмяніти, може облізти, може заіржавіти, а може ніяк не змінитися, як, наприклад, гудзики на джинсах. Речі з металевими елементами варто вивернути навиворіт або покласти в мішок для прання, щоб виключити тертя металу об барабан, вибрати делікатний режим і взяти м'який засіб для прання.

Пальто

Це найспірніший предмет для прання у пральній машинці, і однозначної відповіді немає. Насамперед перемо ми не саме пальто, а тканину, з якої воно зроблено. І «можна vs не можна» залежатиме від складу. У складі пальто може бути від одного до п'яти компонентів, і кожен з них має різний ступінь усадки та по-різному реагує на віджимання. Також у більшості пальто є підкладка, яка теж якось реагує або не реагує на прання та віджимання. Ось уявіть, у вашому пальті 100% вовни, а підкладка — 100% поліестер. Є дуже велика ймовірність, що після прання шерсть трохи підсяде, а поліестер — ні. Від цього пальто деформується. Ви можете виправити це, якщо у вас вдома є вертикальна парова станція. Найменше шансів деформуватися — у того пальта, у якого у складі менше різних волокон. Якщо все зі 100% поліестеру, то з пальта нічого не станеться. Вердикт для пальта: пальто без підкладки з 80% вмісту одного волокна прати в пральній машинці можна без віджиму в режимі шерсть, решта прати небажано, краще хімчистка.

Нагадаємо, що раніше французькі господині поділилися досвідом виготовлення таблеток, які дозволяють постійно тримати унітаз у чистоті.

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