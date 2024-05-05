Жінкам важливо споживати корисні жири: фахівець назвала причину

Жири необхідні для правильного функціонування клітин та нервової системи. Вони обов'язково входять до самих поширених зараз дієт — середземноморської та атлантичної — та є основними складовими клітинних мембран. А це дозволяє клітинам взаємодіяти одна з одною та зовнішнім середовищем, пояснює нутріціологиня Катерина Крупкіна.

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«Нервова система також великою мірою побудована з жирів, зокрема мієлінових оболонок, які оточують нейрони й забезпечують швидку передачу сигналів. Деякі вітаміни, такі як вітаміни A, D, E та К, є розчинними у жирах, тому для їхнього правильного засвоєння необхідно мати достатню кількість жирів у раціоні. Вони відіграють ключову роль у підтримці зору, здоров'я кісток, імунної системи та багатьох інших аспектів здоров'я. Крім того, жири сприяють насиченню і допомагають зберігати відчуття ситості протягом тривалого часу, що може допомогти у контролі апетиту та запобіганні переїдання», — пояснює фахівчиня.

Жири в раціоні жінки відіграють кілька важливих ролей. За словами Крупкіної, вони є необхідними для правильної роботи гормональної системи:

«Деякі гормони, зокрема естрогени, створюються на основі жирів, тому належна їх кількість у раціоні може допомогти зберегти баланс гормонів у жіночому організмі. Ці органічні сполуки грають ключову роль у підтримці здоров'я шкіри, волосся та нігтів, що особливо важливо для жінок. Ненасичені жири, зокрема омега-3 та омега-6 жири, допомагають зберегти шкіру здоровою та гладкою, волосся сильним і блискучим, а нігті міцними. Жири важливі для підтримки здоров'я серця та судинної системи, що також особливо актуально для жінок, оскільки вони мають підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань».

Включення здорових джерел жирів, таких як риба, оливкова олія, горіхи та авокадо, може допомогти знизити ризик розвитку цих захворювань.

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«Необхідно також враховувати важливість жирів для підтримки репродуктивного здоров'я жінок, — додає фахівчиня. — Деякі вітаміни, такі як вітамін Е та вітаміни групи В, які розчиняються у жирах, можуть підтримувати здоров'я яєчників та репродуктивних органів».

Раніше дієтологиня пояснила, що варто їсти для здоров’я грудей.

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