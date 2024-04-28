Біль та деформація кісток: до чого може призвести дефіцит вітаміну D та як цього уникнути

Вітамін D належить до групи жиророзчинних вітамінів та є, як і всі вони, гормоноактивною сполукою. Тобто цей вітамін в невеликих дозах здатен істотно впливати на обмін речовин шляхом взаємодії з генами, перш за все — на обмін кальцію, пояснює невролог Анатолій Німчук.

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«Вітамін D сприяє засвоєнню кальцію та фосфору в кишківнику, пригнічує утворення паратгормону, який призводить до ослаблення кісток. На додачу він сприяє роботі м’язів та імунної системи, проте ця сторона його активності все ще погано вивчена», — пояснює медик.

Дефіцит вітаміну D в організмі, зазначає лікар, виникає через незбалансований раціон (перш за все, цей вітамін потрапляє в організм з молочними продуктами), недостатню кількість сонячного світла, а також в наслідок зменшення його всмоктування кишківником (приміром, через хворобу Крона чи целіакію) та недостатнього перетворення вітаміну в активну форму печінкою чи нирками (через гепатит або ниркову недостатність).

За словами лікаря, найбільш серйозні ускладнення нестачі вітаміну D в організмі виникають у дітей — рахіт та деформації кісток на все життя. У дорослих все не так драматично, однак дефіцит цього важливого вітаміну може нести серйозні ризики виникнення остеопорозу.

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«Між іншим, остеопороз це не тільки тоді, коли вже кістка ламається. Є стадія, коли кістка є досить міцною, щоб не ламатись під вагою тіла (приміром, хребець), проте вже не може витримати вагу власного тіла, через що починають турбувати майже постійні болі в спині, особливо під навантаженням», — зауважує лікар.

Хоча визначити рівень цього вітаміну в крові зараз не складає жодних проблем і це виконує майже кожна приватна лабораторія, «поголівно» проводити ці дослідження не варто. Крім того, є проблема є з визначенням норми вітаміну.

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«Безпідставно перевіряти рівень вітаміну D не варто — перш за все у здорових молодих людей без перенесених раніше незрозумілих переломів (тобто без явного травматичного впливу), — пояснює Анатолій Німчук. — Дефіцит визначений багатьма українськими лабораторіями як рівень вітаміну менший, ніж 20 нг/л. Проте американські джерела дають дещо іншу інформацію. Понад 20 нг/л — достатній рівень. 12−20 нг/л — недостатній рівень. Менше 12 нг/л — дефіцит.

Існує й інше бачення, згідно з яким все, що нижче 20 нг/л, є дефіцитом та має бути скориговане. Особисто я не є прихильником цього, адже більшість американців має рівень вітаміну D менше за 20 нг. Те саме я спостерігаю й у своїх пацієнтів, з них майже ніхто не має такого рівня, звісно якщо не приймає вітамінні добавки".

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Аби не було дефіциту вітаміну D, Анатолій Німчук радить більше перебувати на відкритому повітрі, адже він виробляється в шкірі під дією сонячного світла. А також споживати продукти, що його містять.

«Оскільки це жиророзчинний вітамін, він міститься у молочних продуктах, жирних видах риби (лосось чи сьомга), злаках, пластівцях, які зараз часто йдуть з додаванням вітаміну D. До речі, засмагання на сонці чи відвідування солярію з метою забезпечення організму вітаміном D не рекомендується через зростання ризику виникнення раку шкіри».

Раніше лікар-дерматолог пояснила, що не варто їсти людям із проблемною шкірою.

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