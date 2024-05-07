Катерина Осадча потрапила до лікарні: що з нею

У телеведучої Катерини Осадчої, яка стала обличчям нового музичного шоу, виникли проблеми зі здоров’ям. Їй знадобилася допомога медиків. Телезірка потрапила до лікарні та провела тиждень у медичному закладі. Про це вона розповіла на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши фото з лікарні.

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За словами Катерини, це другий випадок в її житті, коли довелося лікуватися в стаціонарі.

«Вдруге в житті (вперше було у три роки) лежала в лікарні. Висновок — берегти себе. Стежте за своїм станом, своїм здоров'ям, не нехтуйте зайвий раз звернутися до лікаря», — розповіла Осадча.

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Що стало причиною госпіталізації та інших подробиць, вона не розповідає. Лише зазначила, що висока температура позаду. Зараз з нею все добре. Катерина відновлюється вдома та повертається до роботи. Телеведуча також закликала своїх прихильників берегти себе та уважними до свого здоров’я, вчасно звертатися до лікарів.

«Вже все добре. Дякую неймовірним лікарям, медсестрам і всім, хто турбувався, лікував і хвилювався», — подякувала Катерина.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що колишній український боксер, а зараз фітнес-тренер В'ячеслав Узелков переніс нещодавно складну операцію на серці.

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Також актор Артур Логай опинився в лікарні через травму голови, яку він отримав, впавши з самокату.

Фото: instagram.com/kosadcha

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