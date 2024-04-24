Дайте це підживлення розсаді, і не знатимете, що робити з рясним урожаєм томатів, огірків та перців (відео)

В той час, як одні дачники готують підживлення для суниці, інші розмірковують, як краще провести висадку розсади томатів, перцю та огірків — з тим, щоб вони відразу пішли і ріст, а згодом дали великий врожай.

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Виявляється, існує підживлення, яке нескладно виготовити самому, і яке довело свою ефективність. Про нього розповідає пані Вероніка, ведуча каналу для дачників і фермерів на Youtube.

За словами авторки, це підживлення простимулює ріст міцної кореневої системи, покращить стан ґрунту, придасть сили розсаді.

Після такого підживлення розсада стане міцнішою, здоровою, не буде тягнутись догори. В цьому підживленні достатньо поживних речовин, вітамінів та мінералів, мікроелементів.

На це підживлення добре реагує розсада томатів, огірків, перцю, кабачків, баклажанів.

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Для підживлення знадобиться по одній чайній ложці цукру та пекарських дріжджів, а також літр теплої води. Розчин повинен настояться 5−6 годин. Потім його розвести у 5 літрах води й можна поливати розсаду.

Після такого підживлення вже за 2−3 дні буде видно, як рослини стали більш міцними, здоровими.

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Так підкормити також можна тоді, коли рослини вже у ґрунті, квітнуть або набираються плодами.

Про те, як правильно провести друге підживлення часнику, читайте у нашому матеріалі.

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Також варто дізнатись, що покласти у лунку при посадці перцю, огірків чи томатів, щоб вони відразу пішли в ріст й дали великий врожай.

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