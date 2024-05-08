Полийте цим полуницю під час цвітіння: крупної ягоди буде так багато, що не знатимете, куди її подіти (відео)

Догляд за полуницею — це не тільки боротьба з довгоносиком, а й своєчасне та регулярне підживлення, особливо в період цвітіння.

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Як відомо, полуниця рано починає вегетацію вже при температурі повітря 2−5 С і цвіте в середині травня. Цвітіння триває близько 20−25 днів, а дозрівання ягід близько місяця. Запилюється ягода комахами і частково вітром.

Чим краще живити полуницю під час цвітіння, радять автори Youtube-каналу для городників, який регулярно читають 861 тисяч підписників.

i"Завжди хочеться, щоб полуниці було побільше, і щоб вона давала плоди більше часу. І плодоносіння дійсно можна збільшити завдяки підживленню. Ми використовуєм підживлення, яке потрібно вносити два рази. Перший раз — коли полуниця тільки викинула бутони. А другий — через тиждень після того, як вона почала масово квітнути. Саме це й буде найкращим часом для підживлення полуниці. Адже саме в цей період кущикам потрібно багато сил для того, щоб випустити багато квітконосів, бутонів, ягід. Я роблю підживлення з декількох компонентів", — говорить власниця дачної ділянки.

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Перший компонент — це настій з бур'янів, адже полуниця дуже полюбляє таке добриво саме під час цвітіння. Воно багате на калій, магній, органічні кислоти, фітонциди та інші корисні речовини. Найкращою основою для приготування такого настою буде кропива чи кульбаба (1 л рослинного настою розводимо у відрі води).

Компонент другий — це готове рідке добриво на основі гумусу (2 столові ложки на 10 літрів води). Цим розчином рослини поливають під корінь.

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А ще під час цвітіння полуниці добре обробити її бором — 2 г порошку розведіть у 7 літрах води і добре обризкайте кущі по листу.

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Також не забувайте і про необхідність своєчасного (і бажано натурального) підживлення томатів.

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