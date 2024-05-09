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Чи може війна в Україні перетворитися на Третю світову: думка історика

20:35 9 травня 2024
Директор Гарвардського українського наукового інституту Сергій Плохій

Зараз багато говорять про те, що війна в Україні — це перший етап третьої світової. Історик, директор Гарвардського українського наукового інституту Сергій Плохій пояснив, чи відчуває її наближення.

«Практично ніхто не планував Першу світову і свідомо не наближав. Ніхто не планував Другу світову війну. Для Гітлера це була спроба взяти під контроль ще одну країну, як перед тим він зробив зі Словаччиною. Для путіна це була просто спроба ще раз повторити електоральний успіх, який прийшов з анексією Криму. Це планувалося як обмежена в часі до двох тижнів спеціальна військова операція. Так що світові війни стаються не за дизайном, вони відбуваються за логікою події», — сказав він.

На думку історика, якраз переростання російсько-української війни в світову — це найбільший головний біль у Вашингтоні.

«Так, це головна причина дозування підтримки Україні. Тож, на відміну від розпаду росії, третя світова — це річ, про яку в Вашингтоні думають. Чи може війна в Україні перетворитися на більшу і чи обов'язково перетвориться? Ні. Дуже багато буде залежати від поведінки наших союзників та росії», — говорить історик.

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Також Сергій Плохій зазначив, що як історик вірить у перемогу України.

«Це історія розвалу імперій. Ми знаємо, як ці історії закінчуються. Вони закінчуються розвалом імперій та виникненням на їхніх руїнах незалежних держав. Таких як Сполучені Штати Америки. Я не бачу фактично якихось передумов, що ця наша історія, маючи інший початок, буде мати інший кінець. Питання: коли? Питання ціни… Ось це речі, на які я не знаю відповіді», — резюмував вчений.

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з Павлом Клімкіним: «Україна стала цінністю для українців та європейців, і кожен має щось для неї пожертвувати».

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