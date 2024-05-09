Молоді паростки папороті в клярі: «дивний, незвичайний і смачний» рецепт від судді «МайстерШефа»

Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який раніше пропонував приготувати страву з сезонною черемшею — палянички, розповів про ще один цікавий рецепт — молоді пагони папороті у клярі.

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«Кухарі готують багато дикоросів, і в Україні є біля 55 видів цієї рослини, яка ще може бути цікавою на смак і не тільки солоною, а й навіть у десертах!» — пише кулінар у соцмережах.

Інгредієнти: Молоді пагони папороті — 250 г;

75 г борошна;

75 г кукурудзяного крохмалю;

220 г пива або води (газованої);

Чайна ложка паприки;

Чайна ложка сухого часнику;

Чана ложка меленого коріандру;

Сіль;

Олія для смажіння;

Панірувальні білі сухарі. Приготування: РЕКЛАМА Пагони папороті перебрати та помити у воді, покласти у миску да додати сік лимона чи декілька крапель винного оцту. Залити окропом та дати постояти 5 хвилин. Злити воду та дати обсохнути.

Окремо у мисці змішуємо борошно з крохмалем, спеціями, сіллю, заливаємо пивом і робимо досить рідкуватий кляр — консистенція трохи густіше ніж на млинці.

Розігріваємо олію. Папороть вмочуємо у кляр, потім у сухарі та одразу поміщаємо в олію. Смажити на невеликому вогні приблизно хвилину.

Споживати одразу!

«Особливо смачно з соусом тар-тар, в який я додавав трохи барбекю. Дивно, незвично і смачно!» — додав Володимир Ярославський.

Раніше кулінар ділився секретом приготування ідеальної спаржі.

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Фото — скріншот

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