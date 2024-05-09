Молоді паростки папороті в клярі: «дивний, незвичайний і смачний» рецепт від судді «МайстерШефа»
Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який раніше пропонував приготувати страву з сезонною черемшею — палянички, розповів про ще один цікавий рецепт — молоді пагони папороті у клярі.
«Кухарі готують багато дикоросів, і в Україні є біля 55 видів цієї рослини, яка ще може бути цікавою на смак і не тільки солоною, а й навіть у десертах!» — пише кулінар у соцмережах.
Інгредієнти:
- Молоді пагони папороті — 250 г;
- 75 г борошна;
- 75 г кукурудзяного крохмалю;
- 220 г пива або води (газованої);
- Чайна ложка паприки;
- Чайна ложка сухого часнику;
- Чана ложка меленого коріандру;
- Сіль;
- Олія для смажіння;
- Панірувальні білі сухарі.
Приготування:
- Пагони папороті перебрати та помити у воді, покласти у миску да додати сік лимона чи декілька крапель винного оцту. Залити окропом та дати постояти 5 хвилин. Злити воду та дати обсохнути.
- Окремо у мисці змішуємо борошно з крохмалем, спеціями, сіллю, заливаємо пивом і робимо досить рідкуватий кляр — консистенція трохи густіше ніж на млинці.
- Розігріваємо олію. Папороть вмочуємо у кляр, потім у сухарі та одразу поміщаємо в олію. Смажити на невеликому вогні приблизно хвилину.
- Споживати одразу!
«Особливо смачно з соусом тар-тар, в який я додавав трохи барбекю. Дивно, незвично і смачно!» — додав Володимир Ярославський.
Раніше кулінар ділився секретом приготування ідеальної спаржі.
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