39.33 / 39.85 42.27 / 42.92
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Молоді паростки папороті в клярі: «дивний, незвичайний і смачний» рецепт від судді «МайстерШефа»

13:54 9 травня 2024
Втечі папороті в клярі

Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який раніше пропонував приготувати страву з сезонною черемшею — палянички, розповів про ще один цікавий рецепт — молоді пагони папороті у клярі.

«Кухарі готують багато дикоросів, і в Україні є біля 55 видів цієї рослини, яка ще може бути цікавою на смак і не тільки солоною, а й навіть у десертах!» — пише кулінар у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Молоді пагони папороті — 250 г;
  • 75 г борошна;
  • 75 г кукурудзяного крохмалю;
  • 220 г пива або води (газованої);
  • Чайна ложка паприки;
  • Чайна ложка сухого часнику;
  • Чана ложка меленого коріандру;
  • Сіль;
  • Олія для смажіння;
  • Панірувальні білі сухарі.

Приготування:

РЕКЛАМА
  • Пагони папороті перебрати та помити у воді, покласти у миску да додати сік лимона чи декілька крапель винного оцту. Залити окропом та дати постояти 5 хвилин. Злити воду та дати обсохнути.
  • Окремо у мисці змішуємо борошно з крохмалем, спеціями, сіллю, заливаємо пивом і робимо досить рідкуватий кляр — консистенція трохи густіше ніж на млинці.
  • Розігріваємо олію. Папороть вмочуємо у кляр, потім у сухарі та одразу поміщаємо в олію. Смажити на невеликому вогні приблизно хвилину.
  • Споживати одразу!

«Особливо смачно з соусом тар-тар, в який я додавав трохи барбекю. Дивно, незвично і смачно!» — додав Володимир Ярославський.

Раніше кулінар ділився секретом приготування ідеальної спаржі.

РЕКЛАМА

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

17

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Волонтер Роман Донік

«Важко знайти людину, яка зробила для послаблення ЗСУ більше, ніж Хомчак», — волонтер Роман Донік

Оформлення картки

Керівництво «Привату» звернулось до пенсіонерів, які отримують виплати на карту: в чому справа

томати

Томати будуть розміром з голову дитини: що покласти на дно лунки, щоб зібрати добрий врожай помідорів

військовий

«Тепер зобов’язані»: кого скоро змусять роздавати повістки

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту