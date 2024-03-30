Палянички з черемшею на кефірі: легкий та швидкий рецепт від Володимира Ярославського
Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який раніше поділився секретом приготування хрустиків або вергунів на горілці, запропонував приготувати страву з сезонною черемшею — палянички.
«Сезон черемші у самому розпалі — думаю, ми усі любимо ці перші ароматні пагони ведмежого часнику чи леверди, які занесені в Україні в Червону книгу! Але наші фермери залюбки вирощують і допомагають нам з цим цінним суперфудом! Їдять черемшу і свіжою, і у салатах, і смаженою як частину гарніру чи з омлетом. А я приготував легкі і швидкі палянички на пательні», — пише кулінар у соцмережах.
Інгредієнти:
Для тіста:
- 180 г кефіру;
- 300 г борошна;
- 5 г розпушувача;
- сіль.
Для начинки:
- 70 г черемши;
- 70 г петрушки;
- 70 г кисломолочного сиру;
- 70 г твердого сиру;
- 30 г олії;
- сіль, перець;
- 50 г лісових горіхів — за бажанням.
Приготування:
- Замішуємо тісто — у кефір додаємо сіль та розпушувач, борошно, вимішуємо пару хвилин, поки тісто не стане однорідним. Підсипати борошном, накрити рушником чи плівкою і дати відпочити.
- Промиту петрушку та черемшу подрібнюємо у блендері разом з кисломолочним сиром і олією. За бажанням можна додати горіхи.
- У подрібнену начинку додаємо тертий твердий сир та сіль з перцем.
- Ділимо тісто на 8 частин. Раскатуємо та кладемо у середину начинку. Ще раз розкатуємо защипом вниз до 5 мм завтовшки.
- Смажити на середньому вогні, кілька раз перевертаючи — палянички надуваються.
- Викладаємо на тарілку та змащуємо кожну паляничку маслом.
«Зелень можна брати будь-яку — від кропу до шпинату — смачно коли мікс. Горіхи — можна і без них. Сир — можна додавати і моцарелу, і замінювати на ваш улюблений», — додав кулінар.
Раніше рецептом салату з черемши поділилася кулінарка Антоніна Паламарчук. До його складу також входять, зокрема, картопля, свіжий огірок та зелений горошок.
Фото — скріншот
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