Палянички з черемшею на кефірі: легкий та швидкий рецепт від Володимира Ярославського

Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який раніше поділився секретом приготування хрустиків або вергунів на горілці, запропонував приготувати страву з сезонною черемшею — палянички.

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«Сезон черемші у самому розпалі — думаю, ми усі любимо ці перші ароматні пагони ведмежого часнику чи леверди, які занесені в Україні в Червону книгу! Але наші фермери залюбки вирощують і допомагають нам з цим цінним суперфудом! Їдять черемшу і свіжою, і у салатах, і смаженою як частину гарніру чи з омлетом. А я приготував легкі і швидкі палянички на пательні», — пише кулінар у соцмережах.

Інгредієнти: Для тіста: РЕКЛАМА 180 г кефіру;

300 г борошна;

5 г розпушувача;

сіль. Для начинки: 70 г черемши;

70 г петрушки;

70 г кисломолочного сиру;

70 г твердого сиру;

30 г олії;

сіль, перець;

50 г лісових горіхів — за бажанням. Приготування: РЕКЛАМА Замішуємо тісто — у кефір додаємо сіль та розпушувач, борошно, вимішуємо пару хвилин, поки тісто не стане однорідним. Підсипати борошном, накрити рушником чи плівкою і дати відпочити.

Промиту петрушку та черемшу подрібнюємо у блендері разом з кисломолочним сиром і олією. За бажанням можна додати горіхи.

У подрібнену начинку додаємо тертий твердий сир та сіль з перцем.

Ділимо тісто на 8 частин. Раскатуємо та кладемо у середину начинку. Ще раз розкатуємо защипом вниз до 5 мм завтовшки.

Смажити на середньому вогні, кілька раз перевертаючи — палянички надуваються.

Викладаємо на тарілку та змащуємо кожну паляничку маслом.

«Зелень можна брати будь-яку — від кропу до шпинату — смачно коли мікс. Горіхи — можна і без них. Сир — можна додавати і моцарелу, і замінювати на ваш улюблений», — додав кулінар.

Раніше рецептом салату з черемши поділилася кулінарка Антоніна Паламарчук. До його складу також входять, зокрема, картопля, свіжий огірок та зелений горошок.

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Фото — скріншот



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