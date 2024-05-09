«Не ковбаса, а шмат м’яса»: екперт про здорове харчування, яке може бути економним

Здоров'я напряму залежить від того, що ми споживаємо. На жаль, думка про те, що правильне харчування — це дорого, часто побутує серед українців. Хоча насправді це міф, пояснює тренер та консультант з харчування Юрій Попко.

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«Купуйте продукти свіжі, саме головне — не оброблені. Чим менше люди туди пхали руки й щось робили з ним — тим цей продукт корисніший і дешевший, — радить експерт. — Приклад: не каша швидкого приготування, а крупа з мішка, не ковбаса, а шмат мʼяса, не консерва, а рибина свіжа, не готовий салат або мікс салатів в упаковці, а окремо придбати овочі/зелень на салат, це в декілька разів дешевше буде тільки з тієї причини, що воно не нарізане, але корисніше і свіжіше.

Слід навчитись розбиратись в продуктах, розуміти їхній склад, купувати ті продукти, які нам дають ситість. Розуміючи склад продуктів, ви будете знати, які є альтернативи тому чи іншому продукту за менші кошти. Це те, що я писав раніше, наводив приклад з ліками в аптеці. Коли ви запитуєте фармацевта, він дивиться діючу речовину й одразу називає вам аналоги. І саме головне, чи вам потрібні ці продукти? Часто люди купують купу непотребу додому".

Також, додає Попко, слід звертати увагу на ціни. Бо буває, що ціни на схожі продукти в різних магазинах, супермаркетах різняться на 30−50 і більше відсотків.

«Ви можете навести приклад економних продуктів, які можна придбати, щоб їх вистачило не на один день? — запитує експерт. — Легко. До прикладу, продукти, які дають ситість, корисні й доволі доступні: гречка, вівсянка плющена, взагалі більшість круп є нормою (цільнозернові), паста з твердих сортів борошно, картопля, яйця, куряче/індиче філе, субпродукти (сердечка, шлуночки, печінка), капуста білокачанна, морква, буряк, риба — оселедець, скумбрія, з простіших — карась, короп».

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