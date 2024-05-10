Апетитні сирники з полуницею за рецептом Євгена Клопотенка: чудовий сніданок для малечі і дорослих

Вiдомий кулінар Євген Клопотенко часто пропонує своїм прихильникам вдосконалені рецепти відомих страв. Цього разу кухар розповів, як приготувати сирники з полуницею.

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«Коли хочеться порадувати себе і близьких смачненьким, не обов’язково обирати складний рецепт. Можна приготувати звичайні сирники, тільки кращі — з начинкою зі свіжої полуниці», — вважає Клопотенко.

Пишні, апетитні сирнички стануть чудовим десертом або сніданком для дорослих та дітей, впевнений він.

По-перше, радить кухар, потрібно обрати сир. Від цього залежить смак готової страви.

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Він зазначає, що загальне правило для сирників — чим сир жирніший, тим краще. Також потрібно звертати увагу на структуру сиру. Він має бути м’яким, однорідним, без великих грудочок, також бути не надто вологим.

Тож коли обрали потрібний сир, можна почати готувати. Для сирників знадобиться:

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500 г кисломолочного сиру

1 яйце

3 ст. л. цукру

10 г ванільного цукру

½ ч. л. солі

100 г +1 ст. л. борошна для панірування

100 г полуниці (приблизно 5 великих ягід)

4 ст. л. рослинної олії для смаження

1 ст. л. цукрової пудри (для подачі)

150 мл сметани (для подачі).

Приготування:

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500 г кисломолочного сиру перебийте блендером або перетріть через сито до однорідної, кремової консистенції.

Додайте до сиру 1 яйце, 3 ст. л. цукру, ½ ч. л. солі, 10 г ванільного цукру та перемішайте.

Додайте також 100 г просіяного борошна і замісіть тісто.

Присипте робочу поверхню 1 ст. л. борошна. Сформуйте з сирної маси довгасту «ковбаску» та розріжте її на 6 рівних частин.

Полуницю помийте та висушіть паперовим рушником, розріжте кожну ягідку на 4 частини. У кожен шматочок сирної маси викладіть по 3 шматочки полуниць.

Пальцями защепіть майбутній сирник так, щоб начинка з полуниці опинилася всередині. Сформуйте сирники за допомогою широкої склянки.

Обваляйте сирники у борошні.

Викладіть сирники на розігріту пательню з 4 ст. л. рослинної олії та смажте на невеликому вогні з обох боків по 2 хв або до рум'яності.

Доведіть страву до готовності у розігрітій до 180 градусів духовці. Для цього викладіть сирники на застелене пергаментом деко та запікайте 10 хв.

За бажанням, присипте готові сирники 1 ст. л. цукрової пудри та подавайте разом зі сметаною.

Раніше ми розповідали, як приготувати сирники без борошна.

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