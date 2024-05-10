«Я пішла з життя мирно»: 31-річна блогерка, яка стала сенсацією TikTok, померла від раку

В рой час як Кейт Міддлтон успішно бореться з онкозахворюванням, з Канади надійшла сумна новина. Після відчайдушної боротьби з метастатичною саркомою 8 травня в Калгарі померла 31-річна Кімберлі Нікс, ставша сенсацією TikTok. У зворушливому і глибоко особистому останньому повідомленні, опублікованому в TikTok, Кімберлі, яку її підписники ласкаво називають Кім, звернулася до шанувальників з прощальною промовою, пише Hellomagazine.

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Її прощальне відео, яке швидко стало вірусним і набрало понад 5,1 мільйона переглядів, стало потужним нагадуванням про її мужність і глибокий вплив, який вона мала на інших.

У відео Кімберлі сказала: «Моя подорож сюди закінчилася, і я не можу віддячити кожному з вас. Ви всі зробили мене такою щасливою, а ваших коментарів і підтримки більш ніж достатньо, щоб допомогти будь-кому пройти через що завгодно!»

Вона закликала своїх підписників робити пожертви на дослідження раку саркоми і допомогати іншим навіть в останні хвилини їхнього життя. Прощання Кімберлі було знято з витонченістю і відчуттям спокою, коли вона звернулася безпосередньо до своєї аудиторії: «Привіт, підписники, якщо ви дивитеся цей кліп, я пішла з життя мирно».

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Одягнена в червону сорочку, вона стримувала сльози, розповідаючи про радощі свого життя: «Ті, хто мене знають, знають, що я люблю своїх домашніх тварин, чоловіка і макіяж. І хоча робота лікарем — це велика частина моєї особистості, саме ці речі мають значення».

Сенсація TikTok також розповіла про своє життя після того, як їй поставили діагноз у віці 28 років, під час останнього року навчання в основній резидентурі з внутрішньої медицини. Звернувшись до соціальних мереж як до платформи для підвищення обізнаності про метастатичний рак, Кімберлі поділилася своїм особистим досвідом, лікуванням і повсякденними радощами, які надавали їй сили.

«Я говорила про любов, радість і вдячність, тому що в цій подорожі я була вдячна за людей і маленькі моменти», — поділилася вона, підкресливши красу в простоті життєвих радощів.

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Дух авантюризму Кімберлі проявився, коли вона перераховувала досягнення зі свого списку: «Я заручилася, вийшла заміж, поїхала до Нью-Йорка. Я обідала в ресторанах з зірками Мішлен, ходила на Бродвей, бачила гори, Сан-Франциско і виноробню».

Вона висловила глибоку вдячність своєму чоловікові Майклу, якого вона назвала «коханням всього свого життя».

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Попри сум від усвідомлення того, що вони не постаріють разом, Кімберлі переповнювали почуття вдячності та спокою. «Єдине, що мене засмучує у зв'язку зі смертю, — це те, що ми не зможемо постаріти разом. Все інше цілком стерпно. Це єдине, що дійсно має значення», — розмірковувала вона.

Зі щирою подякою вона завершила: «Я не можу віддячити вам достатньо, я буду сумувати за вами, TikTok. Я люблю вас усіх. Дякую вам за цю дивовижну можливість, я в щасливих сльозах, тому що я знайшла таку велику мету в кінці свого життя».

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