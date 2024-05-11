М'які та ароматні «булочки-гусенички» з ідеального тіста від майстер-шефа Валентини Кущ

Відома кулінарка Валентина Кущ, яка раніше поділилася рецептом сирної шоколадної паски з вишневою начинкою, розповіла, як приготувати смачні та ароматні булочки.

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«Всім привіт! Сьогодні даю рецепт ідеального дріжджового тіста і булочок-гусенечок з них. Ідеальне тісто для пиріжків та булочок. Хто готував по моєму рецепту, той знає яке воно класне. Еластичне, приємне на дотик, з нього гарно ліпити вироби. А булочки виходять мʼякі та запашні. Отже, готуємо!» — написала вона.

Інгредієнти (на 6 булочок):

Борошно — 300 гр;

Цукор — 40 гр;

Жовток — 1 шт;

Дріжджі живі — 10 гр;

Молоко — 150 гр;

Дрібка солі;

Ванільний цукор;

Олія — 25 гр;

Масло вершкове — 25 гр;

«Спочатку робимо опару. Дріжджі змішаємо з цукром, 50 гр борошна і теплим молоком. Дамо постояти 15 хвилин до появи пухирців. Після цього додамо жовток, решту борошна, розтоплене вершкове масло і олію, ваніль та цукор. Замішаємо еластичне тісто. Накриємо його рушником і залишимо в теплі на годину», — написала Валентина Кущ.

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Для булочок:

Тісто

Сосиски відварені — 6 шт;

Кетчуп — 80−100 гр;

Сир твердий — 100−150 гр

Зелень

«Коли тісто підніметься (через 1 годину) ділимо його на рівні шматки і скручуємо в кульки. Кожну кульку розкачуємо в овал, кладемо сосиску і зліплюємо в вареник. Робимо рівномірні надрізи. Не прорізаємо до кінця! 6−7 шт (залежить від довжини сосисок) і складаємо як на відео. Викладаємо на деко з пергаментом і накриваємо рушником. Чекаємо 15 хвилин. Далі змащуємо жовтком (не принципово), по середині кетчупом і посипаємо сиром. Запікаємо при 180 приблизно 20−25 хвилин. Я ще посипала зеленню. Готово», — розповіла кулінарка.