М'які та ароматні «булочки-гусенички» з ідеального тіста від майстер-шефа Валентини Кущ
Відома кулінарка Валентина Кущ, яка раніше поділилася рецептом сирної шоколадної паски з вишневою начинкою, розповіла, як приготувати смачні та ароматні булочки.
«Всім привіт! Сьогодні даю рецепт ідеального дріжджового тіста і булочок-гусенечок з них. Ідеальне тісто для пиріжків та булочок. Хто готував по моєму рецепту, той знає яке воно класне. Еластичне, приємне на дотик, з нього гарно ліпити вироби. А булочки виходять мʼякі та запашні. Отже, готуємо!» — написала вона.
Інгредієнти (на 6 булочок):
Борошно — 300 гр;
Цукор — 40 гр;
Жовток — 1 шт;
Дріжджі живі — 10 гр;
Молоко — 150 гр;
Дрібка солі;
Ванільний цукор;
Олія — 25 гр;
Масло вершкове — 25 гр;
«Спочатку робимо опару. Дріжджі змішаємо з цукром, 50 гр борошна і теплим молоком. Дамо постояти 15 хвилин до появи пухирців. Після цього додамо жовток, решту борошна, розтоплене вершкове масло і олію, ваніль та цукор. Замішаємо еластичне тісто. Накриємо його рушником і залишимо в теплі на годину», — написала Валентина Кущ.
Для булочок:
Тісто
Сосиски відварені — 6 шт;
Кетчуп — 80−100 гр;
Сир твердий — 100−150 гр
Зелень
«Коли тісто підніметься (через 1 годину) ділимо його на рівні шматки і скручуємо в кульки. Кожну кульку розкачуємо в овал, кладемо сосиску і зліплюємо в вареник. Робимо рівномірні надрізи. Не прорізаємо до кінця! 6−7 шт (залежить від довжини сосисок) і складаємо як на відео. Викладаємо на деко з пергаментом і накриваємо рушником. Чекаємо 15 хвилин. Далі змащуємо жовтком (не принципово), по середині кетчупом і посипаємо сиром. Запікаємо при 180 приблизно 20−25 хвилин. Я ще посипала зеленню. Готово», — розповіла кулінарка.
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