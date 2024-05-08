«Ледачі», але дуже смачні: пиріжки «Хвилинка» від Наталії Калніної — готуються дуже швидко, без замішування тіста

Відома кулінарка Наталія Калніна вирішила допомагати господиням після свят, і на додаток до рецепту смачного та корисного салату радить приготувати «ледачі» пиріжки від назвою «Хвилинка».

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«Чому „Хвилинка“? Тому що готуються дуже просто й швидко. І, головне, не потрібно нічого ліпити — саме на той випадок, коли немає часу готувати пиріжки, а їсти дуже хочеться», — запевняє кулінарка.

Для приготування пиріжків знадобляться:

лаваш — 1 шт

капуста — 700г

морква — 1 шт

цибулина — 1 шт

сіль — 1/3 ч.л.

чорний перець — за смаком

лимонна кислота — 1/3ч.л. (за бажанням)

олія — 4 ст.л.

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для кляру:

мінеральна вода -250мл.

яйця -2шт.

борошно — 140гр.

крохмаль -3ст.

розпушувач -1 ч.л.

сіль -½ч.л.

Як саме готується така смакота, кулінарка показала на відео.

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