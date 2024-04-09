Сирна шоколадна паска з вишневою начинкою: рецепт улюбленого пасхального частування від Валентини Кущ

До Великодніх свят лишилося меньше місяця. Так що невдовзі господині готуватимуть паски. Є безліч рецептів цієї традиційної випічки. Наприклад, кулінарка Елла Іванова готує дріжджову паску, а її колега Валентира Кущ пропонує зробити сирно-шоколаду паску з вишневою начинкою.

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«Одна із моїх самих улюблених страв на Великдень. А ще класно в ній те, що можна приготувати заздалегідь, заморозити і вже дістати коли зручно», — пише Валентина Кущ у соцмережах.

Інгредієнти: Сир кисломолочний 5% (сухий) — 300 г;

Шоколад чорний (гіркий 72%) — 150 г;

Вершки жирні — 100 г;

Жовток — 1 шт;

Масло вершкове мʼяке — 100 г;

Пудра цукрова — 100 г;

Ваніль. Для вишневої начинки: РЕКЛАМА Вишня — 100 г;

Цукор — 30 г;

Крохмаль кукурудзяний — 10 г.

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Приготування: РЕКЛАМА Сир (обовʼязково сухий, а якщо ні, то віджати вологу) перетерти через сито.

До вершків додаємо жовток і варимо до загустіння, постійно помішуючи. Ще в гарячу масу додаємо шоколад і перемішуємо.

Варимо вишневу начинку. До вишні додаємо цукор, трішки води і починаємо варити 3−5 хвилин. Додаємо крохмаль, розведений холодною водою.

Масло взбиваємо з пудрою і ваніллю. До біла і пишності.

До перетертого сиру додаємо шоколадну масу, перемішуємо і слідом додаємо масляну. Теж мішаємо.

Форму для пасочки збираємо і щільно обтягуємо плівкою. Викладаємо частину сирної сумішші, розрівняємо її по стінкам. В середину кладемо вишню і викладаємо до верху сир.

Накриваємо плівкою і у заморозку на 4 години, а краще на ніч. Форму знімаємо ще з замороженої паски! Даємо відтанути, прикрашаємо і смакуємо.

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Фото — скріншот

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