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Сирна шоколадна паска з вишневою начинкою: рецепт улюбленого пасхального частування від Валентини Кущ

14:07 9 квітня 2024
Паска

До Великодніх свят лишилося меньше місяця. Так що невдовзі господині готуватимуть паски. Є безліч рецептів цієї традиційної випічки. Наприклад, кулінарка Елла Іванова готує дріжджову паску, а її колега Валентира Кущ пропонує зробити сирно-шоколаду паску з вишневою начинкою.

«Одна із моїх самих улюблених страв на Великдень. А ще класно в ній те, що можна приготувати заздалегідь, заморозити і вже дістати коли зручно», — пише Валентина Кущ у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Сир кисломолочний 5% (сухий) — 300 г;
  • Шоколад чорний (гіркий 72%) — 150 г;
  • Вершки жирні — 100 г;
  • Жовток — 1 шт;
  • Масло вершкове мʼяке — 100 г;
  • Пудра цукрова — 100 г;
  • Ваніль.

Для вишневої начинки:

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  • Вишня — 100 г;
  • Цукор — 30 г;
  • Крохмаль кукурудзяний — 10 г.

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Приготування:

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  • Сир (обовʼязково сухий, а якщо ні, то віджати вологу) перетерти через сито.
  • До вершків додаємо жовток і варимо до загустіння, постійно помішуючи. Ще в гарячу масу додаємо шоколад і перемішуємо.
  • Варимо вишневу начинку. До вишні додаємо цукор, трішки води і починаємо варити 3−5 хвилин. Додаємо крохмаль, розведений холодною водою.
  • Масло взбиваємо з пудрою і ваніллю. До біла і пишності.
  • До перетертого сиру додаємо шоколадну масу, перемішуємо і слідом додаємо масляну. Теж мішаємо.
  • Форму для пасочки збираємо і щільно обтягуємо плівкою. Викладаємо частину сирної сумішші, розрівняємо її по стінкам. В середину кладемо вишню і викладаємо до верху сир.
  • Накриваємо плівкою і у заморозку на 4 години, а краще на ніч. Форму знімаємо ще з замороженої паски! Даємо відтанути, прикрашаємо і смакуємо.

Про те, як пофарбувати на Великдень яйця лише за допомогою природніх барвників, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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