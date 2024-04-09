Сирна шоколадна паска з вишневою начинкою: рецепт улюбленого пасхального частування від Валентини Кущ
До Великодніх свят лишилося меньше місяця. Так що невдовзі господині готуватимуть паски. Є безліч рецептів цієї традиційної випічки. Наприклад, кулінарка Елла Іванова готує дріжджову паску, а її колега Валентира Кущ пропонує зробити сирно-шоколаду паску з вишневою начинкою.
«Одна із моїх самих улюблених страв на Великдень. А ще класно в ній те, що можна приготувати заздалегідь, заморозити і вже дістати коли зручно», — пише Валентина Кущ у соцмережах.
Інгредієнти:
- Сир кисломолочний 5% (сухий) — 300 г;
- Шоколад чорний (гіркий 72%) — 150 г;
- Вершки жирні — 100 г;
- Жовток — 1 шт;
- Масло вершкове мʼяке — 100 г;
- Пудра цукрова — 100 г;
- Ваніль.
Для вишневої начинки:
- Вишня — 100 г;
- Цукор — 30 г;
- Крохмаль кукурудзяний — 10 г.
Читайте також: Бабусина паска: обов’язково спечіть та поділіться рецептом із подругами
Приготування:
- Сир (обовʼязково сухий, а якщо ні, то віджати вологу) перетерти через сито.
- До вершків додаємо жовток і варимо до загустіння, постійно помішуючи. Ще в гарячу масу додаємо шоколад і перемішуємо.
- Варимо вишневу начинку. До вишні додаємо цукор, трішки води і починаємо варити 3−5 хвилин. Додаємо крохмаль, розведений холодною водою.
- Масло взбиваємо з пудрою і ваніллю. До біла і пишності.
- До перетертого сиру додаємо шоколадну масу, перемішуємо і слідом додаємо масляну. Теж мішаємо.
- Форму для пасочки збираємо і щільно обтягуємо плівкою. Викладаємо частину сирної сумішші, розрівняємо її по стінкам. В середину кладемо вишню і викладаємо до верху сир.
- Накриваємо плівкою і у заморозку на 4 години, а краще на ніч. Форму знімаємо ще з замороженої паски! Даємо відтанути, прикрашаємо і смакуємо.
Про те, як пофарбувати на Великдень яйця лише за допомогою природніх барвників, читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот73
Читайте нас у Facebook