Після провалу бліцкригу путіна в Україні зросла значимість Республіки Молдова. Про це розповів депутат парламенту РМолдова Оазу Нантой.

«У Молдови 1 222 кілометри спільного кордону з Україною, вона є країною-сусідом з Євросоюзом і НАТО, — каже Оазу Нантой. - І керований хаос, диригований із кремля, значно послабив позиції самої України. Радикалізація того, що ми називаємо гібридною війною проти Молдови, сталася після 14 грудня минулого року, коли Радою Європи було ухвалено рішення про початок переговорів Республіки Молдова з Євросоюзом та України з Євросоюзом про вступ до Євросоюзу».

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На його думку, якщо Молдова реалізує дієві кроки щодо інтеграції до Євросоюзу, це означає, що кремль втратить шанс її контролювати й утримувати, використовувати лівий берег Дністра проти суверенітету Молдови.

«У цій ситуації й відбувається загострення гібридної війни. Режим путіна не може навіть мріяти про те, щоб змінити владу в Молдові через чесні вибори. Тому він робить ставку на державний переворот в оболонці протесту мас і для цього використовує свою агентуру, найбільш агресивна частина якої засвітилася в москві. І такий собі Ілан Шор разом із двома пані з цього угруповання навіть 9 травня сиділи на Красній площі із символами російського фашизму, георгіївськими стрічками, приліпленими на груди», — зазначає депутат.

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За його словами, інша частина п'ятої колони в Молдові поки що вичікує. Водночас влада Молдови не згодна грати роль покірливої вівці, яку ведуть на бійню, і консолідує суспільство.

«У нас серйозна підтримка з боку Євросоюзу, з боку Румунії. Ми в тісній комунікації та партнерстві з Україною. Тому цей рік обіцяє бути гарячим», — вважає Оазу Нантой.

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Нагадаємо, в кінці лютого невизнане Придністров’я звернулося до путіна з проханням про «захист» від Молдови.

Раніше президентка Молдови Мая Санду назвала росію «загрозою безпеки».

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