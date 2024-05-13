Обійшли коронацію: україно-британське «Євробачення» отримало премію BAFTA

Пісенний конкурс «Євробачення-2023», який проходив у Великій Британії від імені України, отримав одну з найпрестижніших теле-премій світу — BAFTA Television Awards. Його відзначили у номінації «Найкраще шоу у прямому етері». «Євробачення-2023» обійшло у номінації навіть коронацію Чарльза III.

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Над створенням шоу працювала українсько-британська команда. Після перемоги у 2022 році гурту Kalush Orchestra Україна не змогла прийняти конкурс через російське вторгнення.

За нагородою на сцену піднялася британська команда «Євробачення», а також українська ведуча — лідерка гурту «Hardkiss» Юлія Саніна.

Статуетку від ВВС вручили ведучій Ганні Веддінґем, яка зі словами вдячності звернулася зі сцени до публіки.

«Той тиждень, який ми провели в цей час минулого року, я знаю, для всіх тут був найбільш винятковим, напруженим тижнем. Це було епічно», — сказала Веддінґем.

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Відео моменту опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі Юлія Саніна, зазначивши, що для неї було великою честю розділити цей вечір з командою BBC.

Нагадаємо, у 2023 році в Ліверпулі перемогла співачка Лорін зі Швеції, завдяки чому цьогоріч конкурс відбувався в Мальме. Переможцем став представник Швейцарії Немо, який називає себе небінарною особистістю. Аlyona Аlyona & Jerry Heil посіли третє місце.

Цього року на конкурсі не минулося без скандалів — представника Нідерландів дискваліфікували через «неналежну поведінку».

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Фото: EBU — eurovision.tv

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