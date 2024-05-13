Зеленський закликає до постачання Україні більшої кількості систем Patriot: чому це неможливо

Український президент Володимир Зеленський вчергове звернувся до західних країн із закликом надати Україні більше зенітно-ракетних комплексів Patriot для захисту від інтенсивних обстрілів з боку росії. Як пише видання NZZ, наразі Україна стикається з нестачею не лише вогневих засобів, але й ракет для системи Patriot.

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Відомо, що система Patriot вважається особливо ефективною для захисту від балістичних ракет, крилатих ракет і літаків. Це важливо для захисту українських міст та військ на передовій від повітряних загроз.

Наразі Україна має лише три системи Patriot. Для ефективного захисту від ракетних атак окупантів Україні необхідно мати щонайменше сім таких батарей. Враховуючи обмежені запаси, в Україні та в інших країнах виникає необхідність в додатковому постачанні цих систем.

Але проблема в тому, що кількість наявних Patriot в світі дуже обмежена. Найбільше їх у США — близько шістдесяти. У Європі лідирує Німеччина з одинадцятьма системами, тоді як всі інші країни мають шість або менше. З огляду на поточну геополітичну ситуацію, ці країни неохоче віддають контроль над своїми системами протиповітряної оборони. Існує також нестача не лише вогневих засобів, але й особливо протиракет Patriot. Геополітична ситуація підживлює глобальний попит на них. Проте світове виробництво ракет Patriot дуже обмежене і не може бути швидко нарощене.

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Нагадаємо, системи Patriot виробляються компаніями Lockheed Martin та Raytheon у США. З огляду на поточну ситуацію і прогнози щодо продовження ескалації в світі зараз виробництво систем налагоджується і в Європі. Група країн НАТО замовила загалом більше тисячі ракет для Patriot. Значна частина з них буде вироблена в Європі.

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