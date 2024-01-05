38.48 / 39.23 42.13 / 43.01
Київ: -14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

НАТО замовляє ракети для Patriot у німецької оборонної компанії: що відбувається

20:00 8 січня 2024
ЗРК Patriot

На тлі російської агресивної війни проти України НАТО уклала контракт з німецьким виробником озброєнь Comlog на поставку до 1000 ракет до ЗРК Patriot. Саме на цих комплексах ще одна група українців нещодавно пройшла підготовку. Компанія з Шробенхаузена, Верхня Баварія, має поставити ракети, запасні частини і випробувальні системи, за допомогою яких країни Альянсу хочуть посилити свої системи протиповітряної оборони. Про це заявило Агентство НАТО з підтримки та закупівлі.

«Інвестиції є ознакою сили військового альянсу, — пояснив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи цю заяву. — Російські ракетні та безпілотні атаки на українських цивільних осіб, міста і селища показують, наскільки важлива сучасна протиповітряна оборона».

Comlog є дочірньою компанією виробників зброї Raytheon (США) і MBDA (Європа), які спеціалізуються на обслуговуванні ракет до Patriot. За даними НАТО, компанія отримає близько 5,5 мільярдів євро за контракт. Це дозволить побудувати в Німеччині завод з виробництва ракет для Patriot, зазначив виконавчий директор MBDA Томас Готтшильд.

Раніше повідомлялося, що Олаф Шольц пообіцяв подальшу військову допомогу Україні.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
288

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Молодий місяць 11 січня покращить фінансове становище трьох знаків зодіаку

Котлетки

Котлетки — справжня смакота: незвичайний рецепт

Гроші

Готуйте гаманець побільше: кому пощастить з грошима на тижні з 8 по 14 січня

Ключі від автівки

«Сів та поїхав»: які фрази повинні насторожити водія при купівлі авто за оголошенням

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту