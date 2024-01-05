НАТО замовляє ракети для Patriot у німецької оборонної компанії: що відбувається

На тлі російської агресивної війни проти України НАТО уклала контракт з німецьким виробником озброєнь Comlog на поставку до 1000 ракет до ЗРК Patriot. Саме на цих комплексах ще одна група українців нещодавно пройшла підготовку. Компанія з Шробенхаузена, Верхня Баварія, має поставити ракети, запасні частини і випробувальні системи, за допомогою яких країни Альянсу хочуть посилити свої системи протиповітряної оборони. Про це заявило Агентство НАТО з підтримки та закупівлі.

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«Інвестиції є ознакою сили військового альянсу, — пояснив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи цю заяву. — Російські ракетні та безпілотні атаки на українських цивільних осіб, міста і селища показують, наскільки важлива сучасна протиповітряна оборона».

Comlog є дочірньою компанією виробників зброї Raytheon (США) і MBDA (Європа), які спеціалізуються на обслуговуванні ракет до Patriot. За даними НАТО, компанія отримає близько 5,5 мільярдів євро за контракт. Це дозволить побудувати в Німеччині завод з виробництва ракет для Patriot, зазначив виконавчий директор MBDA Томас Готтшильд.

Раніше повідомлялося, що Олаф Шольц пообіцяв подальшу військову допомогу Україні.

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