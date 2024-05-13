Соковиті та ароматні котлети за старим іспанським рецептом: «такого насиченого смаку у вашому житті точно не було» (відео)

Котлети є дуже популярною стравою в Україні. Вони є майже на кожному святковому столі. Відомий кулінаррний ресурс «Шуба» поділився рецептом приготування котлет з іспанської кухні.

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«Перевірені рецепти ніколи не застарівають! Авторку кулінарного каналу Recetas apetitosas навчив готувати ці котлети дідусь. А ми навчимо вас, адже такого насиченого овочево-м'ясного смаку у вашому житті точно не було! Навіть після пів години в гарячій духовці ці котлети соковиті, запашні та ваблять до себе! Просто обожнюю котлети! І м’ясні, і рибні, і сочевичні — всі вони мають особливу ніжність, завдяки якій обід або вечеря перетворюються на суцільний релакс. А ті пахощі, які долинають із кухні, коли готується ця божественна страва — це можна порівняти хіба що з паельєю з куркою, що належить до найпопулярніших страв іспанської кухні», — йдеться у повідомленні «Шуби».

До складу традиційних іспанських котлет входить багато овочів, зокрема солодкий червоний перець, а також солодке листя шпинату. Завдяки цьому котлети виходять дуже красиві та пахнуть просто чудово!

Інгредієнти (на 4 порції): Для котлет: Яловичий фарш 1 кг

Картопля 2 шт.

Цибуля 2 шт.

Морква 2 шт.

Перець червоний солодкий 1 шт.

Шпинат 40 г

Часник, зубчики 4 г

Яйця курячі 2 шт.

Сіль ½ ч. л.

Перець чорний мелений ¼ ч. л.

Паприка мелена ½ ч. л. РЕКЛАМА Спосіб приготування: Крок ¼

Почистьте та вимийте, натріть на великій тертушці цибулю, картоплю та моркву. Вимитий перець очистьте від серцевини та наріжте дрібними кубиками.

Крок 2/4

Подрібніть вимитий часник — розчавіть пресом або натріть на дрібній тертушці. Дуже дрібно наріжте шпинат. Додайте всі інгредієнти до яловичого фаршу.

Крок ¾

Розбийте у фарш яйця. Додайте перець, паприку та сіль. Усе добре перемішайте.

Крок 4/4

Сформуйте котлети. Викладіть їх на встелене пергаментом пласке деко. Ложкою зробіть заглибини в кожній котлеті. Розігрійте духовку до 200 °C та випікайте котлети 30 хвилин. РЕКЛАМА

Котлети готові! Подавайте їх із квашеною капустою, консервованими огірками та маринованою цибулею. Це дуже смачно!

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Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати курячі котлети в сметані в духовці, а також котлети без яєць та хліба.

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