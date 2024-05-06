Ніколи не робіть так, інакше котлети вийдуть несмачними: п’ять найпоширеніших помилок

Котлети з фаршу — одна з тих традиційних страв, які з кожним роком завойовують все більше прихильників. Вони смачні, прості та швидкі в приготуванні. Котлети чудово смакують як гарячими, так і холодними. Однак іноді одна маленька помилка може призвести до того, що фарш зіпсується. Тож як приготувати котлети, щоб вони вийшли смачними та соковитими, розповіли у виданні beszamel.se.pl.

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Секрет приготування гарних котлет криється вже на етапі складання списку інгредієнтів. Згідно з деякими рецептами, до м'ясної суміші потрібно додавати замочені панірувальні сухарі. Ось тут і криється секрет. Багато хто замочує панірувальні сухарі у воді, що руйнує структуру м'яса, і котлети можуть розвалюватися при смаженні на сковороді. Крім того, фарш починає виділяти неприємний і неапетитний аромат. Панірувальні сухарі для котлетного фаршу обов'язково потрібно замочувати в молоці.

Що додати у фарш, щоб він не був жорстким? Це теж можна зробити. Жорсткий фарш для котлет — це результат одночасного додавання розмоченого цільного хліба та панірувальних сухарів. Виберіть один інгредієнт — панірувальні сухарі або цільні скибки, розмочені в молоці.

Одним з інгредієнтів фаршу для котлет є цибуля. Подрібнену цибулю потрібно попередньо обсмажити на олії або вершковому маслі, щоб вона віддала весь свій аромат, який потім перейме м'ясо. Таким нехитрим способом фарш вийде на смак, як у бабусі.

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Котлети з фаршу смажимо на рослинній олії, яка має бути дуже гарячою. Так фарш рівномірно просмажиться і стане хрустким зверху та м'яким і соковитим в середині. Гаряча олія не дасть котлетам просочитися жиром. Інша помилка — недостатньо розігріти олію. Якщо олія буде занадто холодною, котлети вийдуть сухими і вберуть весь жир зі сковороди.

Смаження котлет на сковороді вимагає ще однієї важливої поради. Не слід смажити занадто багато котлет одночасно. Температура на сковороді знизиться, м'ясо просочиться жиром, і котлети просмажаться нерівномірно.

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До речі, дуже смачні котлети можна приготувати без яєць і хліба — деякі господарки додають у фарш терту картоплю.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт котлет «Гнізда», які не тільки смачні, а ще й дуже симпатичні.

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