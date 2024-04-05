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Котлети без яєць і хліба: приготуйте на Великдень

22:02 8 квітня 2024
Котлети

Котлети — страва, яка доречна і в будні, і в свята. Ніжні та соковиті, а головне — смачні! Приготувати котлети доволі просто. Традиційні готуються з додаванням яєць і хліба. Але виявляється, можна обійтися без цих інгредієнтів. Експериментувати на кухні — справжнє задоволення. Завжди є шанс знайти новий смак. Так, на своїй кухні, а не в ресторані. І це цілком реально. І такі відкриття схожі на кулінарну подорож.

Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом страви.

- Ці котлети сподобаються і дорослим, і дітям, — каже Елла Іванова. — Їхній смак незвичайний.

Котлети без яєць і хліба

  • 500 г м'ясного фаршу
  • 1 велика цибулина
  • Сіль
  • Перець
  • 2 картоплини
  • Олія для смаження

Цибулю пасерувати на олії з додаванням перцю та солі. З'єднати з м'ясним фаршем і натертою картоплею. Усе це добре вимішується. Сформувати котлети. Панірування не потрібне. Смажити до готовності, зробивши насічки. Щоб вийшла смачна скоринка, спочатку смажимо на досить великому вогні. За бажання можна протушкувати.

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І смачного!

Нагадаємо ще один рецепт котлет.

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Фото з альбому Елли Іванової

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