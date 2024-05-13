Запіканка з пасти з тунцем: вся родина буде в захваті

Запіканки — це завжди швидко та смачно. Приготуйте цю недорогу страву з магазинних інгредієнтів, консервованого тунця та цукрової кукурудзи. Вона точно сподобається вашим рідним та друзям, адже це щось нове та пікантне, пишуть автори сайту Good food.

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Інгредієнти: 600 г рігатоні

50 г вершкового масла

50 г звичайного борошна

600 мл молока

250 г твердого чеддеру, натертого на тертці

2×160 г консервовані стейки тунця у воді, злиті

330 г консервованої солодкої кукурудзи

велика жменя подрібненої петрушки

Спосіб приготування:

Відваріть 600 г рігатоні на 2 хвилини менше, ніж вказано на упаковці. Розігрійте духовку до 180 °C.

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Щоб приготувати соус, розтопіть 50 г вершкового масла в каструлі та всипте 50 г звичайного борошна. Варіть 1 хвилину, потім поступово додайте 600 мл молока, щоб вийшов густий білий соус.

Зніміть з вогню і додайте тертий чеддер, окрім жмені. Відцідити макарони, змішати з білим соусом, двома 160-грамовими стейками консервованого тунця, однією 330-грамовою банкою консервованої кукурудзи та приправте великою жменею подрібненої петрушки. Перекладіть у форму для запікання і посипте рештою тертого чеддеру.

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Запікайте 15−20 хвилин, поки сир зверху не стане золотистим і не почне підрум'янюватися.

Нагадаємо рецепт фаршированих яєць з тунцем.

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