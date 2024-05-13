Запіканка з пасти з тунцем: вся родина буде в захваті
Запіканки — це завжди швидко та смачно. Приготуйте цю недорогу страву з магазинних інгредієнтів, консервованого тунця та цукрової кукурудзи. Вона точно сподобається вашим рідним та друзям, адже це щось нове та пікантне, пишуть автори сайту Good food.
Інгредієнти:
- 600 г рігатоні
- 50 г вершкового масла
- 50 г звичайного борошна
- 600 мл молока
- 250 г твердого чеддеру, натертого на тертці
- 2×160 г консервовані стейки тунця у воді, злиті
- 330 г консервованої солодкої кукурудзи
- велика жменя подрібненої петрушки
Спосіб приготування:
Відваріть 600 г рігатоні на 2 хвилини менше, ніж вказано на упаковці. Розігрійте духовку до 180 °C.
Щоб приготувати соус, розтопіть 50 г вершкового масла в каструлі та всипте 50 г звичайного борошна. Варіть 1 хвилину, потім поступово додайте 600 мл молока, щоб вийшов густий білий соус.
Зніміть з вогню і додайте тертий чеддер, окрім жмені. Відцідити макарони, змішати з білим соусом, двома 160-грамовими стейками консервованого тунця, однією 330-грамовою банкою консервованої кукурудзи та приправте великою жменею подрібненої петрушки. Перекладіть у форму для запікання і посипте рештою тертого чеддеру.
Запікайте 15−20 хвилин, поки сир зверху не стане золотистим і не почне підрум'янюватися.
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