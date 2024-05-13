«Не спокушайте мене»: Меган Маркл зробила грайливе зізнання про неї та принца Гаррі

Герцогиня Сассекська зробила грайливе зізнання в останній день свого туру Нігерією під час виступу на баскетбольній виставці «Гіганти Африки» в Лаґосі. 39-річний принц Гаррі та 42-річна Меган відвідали гімназію Ілупеджу, щоб допомогти розпочати партнерство між їхнім фондом Archewell Foundation та благодійною організацією Giants of Africa, яка використовує спорт (зокрема, баскетбол) для розширення можливостей та залучення молоді, пише People.

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«Ми дуже раді бути тут, скажу від себе особисто, я жила в Торонто протягом семи років, ходила на багато ігор і вперше почула про „Гігантів Африки“, — розпочала Меган захід, який відвідало чимало людей. — Я ніколи не думала, що ми будемо тут, підтримуючи розширення цієї неймовірної організації через наш фонд Archewell Foundation. Ми так вдячні, ми так пишаємося роботою, яку ви робите, і всіма, хто допоміг зібрати все це разом сьогодні. Ми не можемо дочекатися, щоб побачити вашу гру. Не спокушайте мене грати в баскетбол, мій чоловік спортивний! Але дякую, ми раді бути тут, і давайте весело проведемо день».

Попросивши гравців показати, «наскільки вони хороші», Гаррі вийшов на майданчик і взяв участь у кількох баскетбольних вправах. Виконуючи вказівки Меган, він влучно кинув м'яч у баскетбольне кільце.

Герцог Сассекський відомий своєю любов'ю до поло й часто бере участь у спортивних заходах. Меган раніше згадувала, що сподівається, що Гаррі передасть захопленість одним з давніх видів спорту своїм дітям — 5-річному принцу Арчі та 2-річній принцесі Лілібет.

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«Меган сказала, що дуже хоче, щоб її діти навчилися кататися на лижах, і що, можливо, Вістлер — ідеальне місце для цього, — розповідала Бріджит Брідж, дружина члена правління „Ігор Нескорених 2025“ в інтерв'ю The Mirror. — Вона казала, що не катається на лижах, тому ми сказали їй, що вони повинні приїхати та навчитися»

Герцог Сассекський стоїть на лижах з дитинства, оскільки принцеса Діана та король Чарльз брали своїх синів принца Вільяма та принца Гаррі на катання з раннього дитинства.

Попри свої безтурботні коментарі про власну спортивну форму, Меган відома своєю любов'ю до йоги. Можливо, вона успадкувала пристрасть до цієї практики від своєї матері, Дорії Регланд, яка є інструктором з йоги.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Меган Маркл робить життя принца Гаррі нещасним.

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