П’ять років на війні: захисник з Львівської області загинув на Луганщині

Додому, до Яворова, востаннє повернувся захисник Ігор Демченко. Тепер йому назавжди 27… Він корінний житель, якого знають безліч містян. Добрий, комунікабельний, щедрий і товариський, Ігор вмів з будь-ким знайти спільну мову, незалежно від віку та статі.

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«Середню освіту здобув у Яворові, а згодом поїхав навчатися до Львова, в ліцей комп'ютерних технологій, — повідомляє міська рада. - Але найбільше Ігор любив спорт, зокрема футбол. За будь-якої можливості знаходив час, аби зустрітися з друзями на футбольному полі. Навіть під час нетривалих відпусток хлопець не забував про футбол».

Ще у 2019 році Ігор Демченко пішов служити на строкову службу, а потім підписав контракт з Національною гвардією України.

«Повномасштабна війна застала Ігоря на службі й він продовжив захищати Україну разом зі старшим братом. Живим вийшов з Маріуполя, перевівся до „Азову“. Попри війну, будував плани на майбутнє з дружиною», — пише міська рада.

На жаль, мріям не судилося збутись. 6 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в Сєвєродонецькому районі захисник загинув.

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«Щирі співчуття батькам, братам, сестрам, дружині, родичам і численним друзям Ігоря, бойовим побратимам», — кажуть земляки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на Тернопільщині попрощалися з 53-річним головним сержантом Едуардом Хатмулліним. Він захищав Україну у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. кошового отамана Костя Гордієнка. Життя героя обірвалося поблизу села Синьківка Харківської області.

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