На сонці чи в тіні: городники розповіли тонкощі вирощування баклажанів

Досвідчені городники знають, що баклажан любить тепло, тому вибір місця для його посадки має вирішальну роль.

Але де саме садити баклажани, однозначної відповіді немає. Все залежить від кліматичних умов регіону та конкретного сорту баклажана, пише Ukr.Media.

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Так, сонячне світло необхідне для процесу фотосинтезу, який забезпечує рослину енергією для утворення плодів. Воно сприяє активному росту, формуванню міцних стебел і листя, а також покращує смакові якості плодів.

Баклажани, вирощені на сонячних ділянках, зазвичай мають більш насичений смак і аромат, ніж ті, що росли в тіні.

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Але не варто давати овочу занадто багато сонячного світла. Його надлишок може негативно позначитися на баклажанах. У спекотних регіонах з палючим сонцем, особливо в полуденні години, листя рослини може отримати сонячні опіки.

Це призводить до в'янення, втрати вологи і зниження врожайності.

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А перегрів ґрунту може пошкодити кореневу систему баклажанів, що також позначається на розвитку рослини.

В умовах спекотного клімату тінь може бути корисною для баклажанів. Вона захищає рослину від палючого сонця, запобігає опікам листя, допомагає зберегти вологу в ґрунті.

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Експерти вважають, що ідеальним місцем для посадки баклажанів є ділянка, яка отримує достатню кількість сонячного світла у першій половині дня й перебуває у півтіні у другій.

Такий режим освітлення забезпечує рослинам необхідну енергію для росту, але при цьому захищає від перегріву. Якщо такої можливості немає, можна використовувати штучне затінення в полуденні години.

Крім освітлення, на вибір місця для посадки баклажанів впливає якість ґрунту, який має бути родючим, пухким і добре дренованим. Також необхідно забезпечити захист від вітру, який може пошкодити тендітні стебла рослини.

Також варто нагадати, що баклажани та перець підгодовують кожні 14 днів, чергуючи органічні та мінеральні добрива.

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