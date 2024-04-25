Примхливий баклажан: коли висаджувати розсаду в ґрунт і як її до цього підготувати

Вирощування баклажанів та догляд за ними супроводжуються низкою складнощів, але все можна вирішити, якщо скористатися порадами професіоналів. Культура ця примхлива, теплолюбна і потребує уваги. Значення має як температура повітря, так і відстань між посадками, пише Pixelinform.

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Нагадаємо, що баклажани краще вирощувати в торф’яних горщиках, оскільки вони не дуже люблять пересадку та інші занепокоєння.

Коли пересаджувати розсаду

Зазвичай розсаду у відкритий ґрунт висаджують у середині червня. Крім того, важливий час доби. Рекомендується висаджувати розсаду ввечері або у похмуру погоду.

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Як підготувати до пересадки

За 14 днів розсаду потрібно обробити розчином мідного купоросу (0,5%). Так можна уникнути розвитку грибкових захворювань. Потім розсаду починають гартувати під відкритою кватиркою, а по готовності починають залишати на свіжому повітрі до кількох годин. За день до пересадки розсаду рясно поливають і залишають на свіжому повітрі на всю ніч.

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Як зробити лунки

Лунки для горщиків роблять на 2−3 сантиметри глибше за розмір самої ємності. Інтервал між лунками щонайменше 30−40 сантиметрів. Не забувайте поливати розсаду спочатку, підгортати після поливу, а підживлення проводити після по вологій землі.

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Раніше «ФАКТИ» писали, коли варто висаджувати розсаду в ґрунт, а також про те, чи варто робити підживлення розсади.

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